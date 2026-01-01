पंढरपूर विभागातील सब पोस्ट ऑफिसेस बंद करु नयेत- ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय संचार मंत्र्यांकडे मागणी
पंढरपूर विभागातील पोस्ट उपकार्यालये बंद करू नयेत
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय संचार मंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १ : पंढरपूरमधील महाद्वार पोस्ट व मनीषानगर, करमाळा टाऊन, सांगोला टाऊन, मंगळवेढा टाऊन ही पोस्टाची उपकार्यालये बंद किंवा मर्ज करू नयेत, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य शशिकांत हरिदास यांनी दिली.
भारतातील एक मोठे तीर्थक्षेत्र असलेले पंढरपूर, संत श्री दामाजीपंत यांची पावनभूमी असलेले मंगळवेढा, श्री कमलादेवीचे पवित्र मंदिर व ऐतिहासिक स्थान असलेले करमाळा, तसेच श्री अंबिका देवीचे स्थान व डाळिंब, बोर, द्राक्षे आदी फळांसाठी देशभरात प्रसिद्ध असलेले सांगोला या शहरांसाठी केंद्र व राज्य सरकार अनेक विकास योजना राबवीत आहे. तेथे येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांना चांगल्या सेवासुविधा मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न करीत आहे.
या परिसरात येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नव्याने अनेक सेवा कार्यालयांची गरज आहे. त्यामुळे सध्या विठ्ठल मंदिर प्रदक्षिणा मार्ग परिसरात सुरू असलेले महाद्वार उपडाकघर, शहराचा विस्तार पाहता शहराच्या दुसऱ्या टोकाला असलेले पोस्टाचे मनीषानगर उपकार्यालय अत्यंत गरजेचे आहे.
नागरिकांना शासनाच्या सेवा देताना फायदे- तोटे हा व्यावसायिक विचार नसावा, अशीच भावना शासनाची असणार आहे. मात्र ही सामान्य नागरिकांच्या अत्यंत विश्वासाची, चांगली सेवा देणारी, शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारी ही टपाल कार्यालये बंद करणे योग्य वाटत नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे.
ही उपकार्यालये मर्ज केल्याने त्या ठिकाणी गर्दी वाढणार असून, ग्राहकांना वेळेवर, सुलभ सेवा मिळणार नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेली कार्यालये बंद करू नयेत, अशी विनंती ग्राहक पंचायतीचे प्रांत सहसचिव दीपक इरकल, जिल्हा उपाध्यक्ष विनय उपाध्ये, जिल्हा सचिव सुहास निकते, महिला विभागप्रमुख माधुरी परदेशी, पंढरपूर तालुका अध्यक्ष नंदकुमार देशपांडे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
