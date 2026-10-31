MLA Dr. Tanaji Sawant : केवळ नोकरीचा विचार करू नका. स्टार्टअप सुरू करून नोकरी द्या

वाघोली - तरुणांनो पदवी घेतली. आता केवळ नोकरीचा विचार करू नका. स्टार्टअप सुरू करून नोकरी देण्याचा प्रयत्न करा. मात्र हे मिळविण्यासाठी फास्ट फूड सारखे होऊन चालणार नाही. त्यासाठी अथक परिश्रम, सातत्य गरजेचे आहे. असे मत जे एस पी एम चे संस्थापक सचिव आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केले..जे एस पी एम विद्यापीठाच्या द्वितीय दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. या प्रसंगी विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवी जोशी, व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी, डॉ. देवानंद शिंदे, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ. अजित थेटे, कुलगुरु, डॉ. राजेंद्र कानफाडे, कुलसचिव डॉ. विशाल चौधरी, डॉ. पी.पी. विटकर, डॉ. एस. बी. निमसे, परीक्षानियंत्रक डॉ. बी. डी. जाधव, संकुल संचालक डॉ वसंत बुगडे आदी उपस्थित होते..डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, स्वप्नांना ज्ञानाची जोड, मेहनतीला आत्मविश्वासाची साथ व शिक्षणाला सामाजिक बांधिलकीची दिशा मिळाली, की यशाचा प्रवास अधिक अर्थपूर्ण होतो. तरुण आज फास्ट फूड सारखे झाले आहेत. त्यांना पैसा झटपट हवा आहे. मात्र तो तसा मिळत नाही. त्यासाठी परिश्रम लागतात. तुम्ही सुशिक्षित तर आहातच आता सुसंकृत बना. असे आवाहनही त्यांनी केले. व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी म्हणाले, बदलत्या जगात यशस्वी होण्यासाठी स्वतःला सक्षम बनवा..त्यांनी विद्यापीठ व यश मिळविलेल्या मुलांचे कौतुक केले. जग सतत बदलत आहे. बदलत्या काळानुसार तांत्रिक बाबीही बदलत आहेत. त्यामुळे कायम शिकत रहा. या दीक्षांत समारंभात विविध शाखेच्या ११७३ विद्यार्थ्यांनी पदवी प्रदान करण्यात आली. सुवर्ण पदक मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. पदवी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे चेहरे खुलले होते. या कार्यक्रमासाठी अनेक पालकांनीही हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.