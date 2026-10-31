पुणे

MLA Dr. Tanaji Sawant : केवळ नोकरीचा विचार करू नका. स्टार्टअप सुरू करून नोकरी द्या

तरुणांनो पदवी घेतली. आता केवळ नोकरीचा विचार करू नका. स्टार्टअप सुरू करून नोकरी देण्याचा प्रयत्न करा.
MLA Dr. Tanaji Sawant

MLA Dr. Tanaji Sawant

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - तरुणांनो पदवी घेतली. आता केवळ नोकरीचा विचार करू नका. स्टार्टअप सुरू करून नोकरी देण्याचा प्रयत्न करा. मात्र हे मिळविण्यासाठी फास्ट फूड सारखे होऊन चालणार नाही. त्यासाठी अथक परिश्रम, सातत्य गरजेचे आहे. असे मत जे एस पी एम चे संस्थापक सचिव आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केले.

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