Pune Election : गणेश बिडकरांनी ओलांडला वीस लाख पावलांचा टप्पा; ६० हजार नागरिकांशी सहा महिन्यांत तीनदा थेट संपर्क

पुणे - प्रभागातील नागरिकांची थेट भेट घेण्याच्या उद्देशाने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक घरोघरी संपर्क प्रस्थापित करताना भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि प्रभाग २४ मधील उमेदवार गणेश बिडकर यांनी जवळपास २० लाख पावले चालण्याचा टप्पा पार केला आहे. प्रभागातील ६० हजार नागरिकांशी किमान तीनदा थेट संपर्क साधण्याचे उद्दिष्ट गणेश बिडकर यांनी या कालावधीत पूर्ण केले आहे. .प्रभाग २४ मधील नागरिकांशी त्यांनी मॉर्निंग वॉकदरम्यान संवाद साधला. बिडकर यांच्या स्मार्टफोनवरील फिटनेस ॲपनुसार त्यांनी गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत दररोज किमान १०,५११ पावलांचे अंतर चालले आहे.याविषयी ‘सकाळ’शी बोलताना बिडकर म्हणाले, 'माझा प्रभाग पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने प्रचारादरम्यान पदयात्रा काढल्यास वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निवडणूक काळात पदयात्रा नको, असे आम्ही आधीच ठरविले होते. त्यामुळे नियमित संपर्कासाठी घरोघरी भेट देण्याच्या कामास आम्ही जुलै २०२५मध्येच सुरवात केली होती.'.गेल्या सहा-सात महिन्यांत मी सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचे जेवण हे प्रभागातल्या नागरिकांच्या घरातच घेतले आहे, असे बिडकर म्हणाले. डिसेंबरमध्ये पक्षाच्या निवडणूक प्रमुखपदाची जबाबदारी आल्यानंतर बिडकर यांची व्यस्तता आणखी वाढली. तरीही त्यांनी संपर्कात खंड पडू दिला नाही.'नियमित व्यायाम आणि मोजका आहार यामुळे या संपूर्ण काळात मी फिटनेस राखू शकलो. प्रभागातील लहान-थोरांच्या, माता-भगिनींच्या भेटीसाठी चाललेल्या वीस लाख पावलांमध्ये मला चार वेळा केलेल्या पंढरपूर वारीइतके आशीर्वाद मिळाले, याचे मला अधिक समाधान आहे.'.वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यातच पदयात्रा आणि जाहीर सभांचे आयोजन केल्याने प्रभागातील नागरिकांनी बिडकर आणि भाजपाच्या इतर उमेदवारांचे विशेष कौतुक केले आहे..प्रभाग २४ मध्ये विविध धर्माचे, अठरा-पगड जातींचे आणि विविध आर्थिक स्तर असलेले मतदार आहेत. या सर्व स्तरांतल्या मतदारांनी पदयात्रा टाळून केलेल्या प्रचाराच्या बिडकर पॅटर्नचे कौतुक केले याचे समाधान आहे. मी चाललेली वीस लाख पावले ही प्रभागाच्या आणि पुण्याच्या प्रगतीसाठी टाकलेले केवळ एक पाऊल आहे, असे मी मानतो.- गणेश बिडकर, भाजपा उमेदवार, प्रभाग २४ (ड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.