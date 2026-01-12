पुणे

Pune Election : गणेश बिडकरांनी ओलांडला वीस लाख पावलांचा टप्पा; ६० हजार नागरिकांशी सहा महिन्यांत तीनदा थेट संपर्क

Ganesh Bidkar: गेल्या सहा-सात महिन्यांत मी सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचे जेवण हे प्रभागातल्या नागरिकांच्या घरातच घेतले आहे, असे बिडकर म्हणाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - प्रभागातील नागरिकांची थेट भेट घेण्याच्या उद्देशाने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक घरोघरी संपर्क प्रस्थापित करताना भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि प्रभाग २४ मधील उमेदवार गणेश बिडकर यांनी जवळपास २० लाख पावले चालण्याचा टप्पा पार केला आहे. प्रभागातील ६० हजार नागरिकांशी किमान तीनदा थेट संपर्क साधण्याचे उद्दिष्ट गणेश बिडकर यांनी या कालावधीत पूर्ण केले आहे.

