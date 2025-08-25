पुणे

Pune News : डेक्‍कन सह्याद्री रुग्‍णालयाला नोटीस; दांपत्‍य मृत्‍यू प्रकरणी आरोग्‍य विभागाची कारवाई

Healthcare Issues : पुण्यात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर एका दांपत्याचा काही दिवसांत मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली असून, सह्याद्री रुग्णालयाला आरोग्य विभागाने नोटीस बजावली आहे.
Updated on

पुणे : डेक्‍कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर लगेचच पतीचा व त्‍यांना यकृत दान करणाऱ्या पत्‍नीचा सहा दिवसांनी मृत्यू झाल्‍याप्रकरणी पुणे परिमंडळाच्‍या आरोग्‍य उपसंचालक कार्यालयाने सह्याद्री रुग्‍णालयाला या प्रकरणाबाबत नोटीस रविवारी बजावली आहे. प्रभारी आरोग्‍य उपसंचालक डॉ. नागनाथ यमपल्‍ले यांनी ही नोटीस रुग्‍णालयाला बजावली आहे.

