पुणे : डेक्कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर लगेचच पतीचा व त्यांना यकृत दान करणाऱ्या पत्नीचा सहा दिवसांनी मृत्यू झाल्याप्रकरणी पुणे परिमंडळाच्या आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने सह्याद्री रुग्णालयाला या प्रकरणाबाबत नोटीस रविवारी बजावली आहे. प्रभारी आरोग्य उपसंचालक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी ही नोटीस रुग्णालयाला बजावली आहे..आठवड्याच्या आतच दोघांचाही मृत्यू झाल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. नातेवाइकांनी रुग्णालयाकडून शस्त्रक्रियेत व त्या पश्चात उपचारांत निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप करत रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. हे दांपत्य हडपसरमधील रहिवासी असून बापू बाळकृष्ण कोमकर (वय ४८) यांचा मृत्यू १५ ऑगस्टला तर, त्यांची पत्नी कामिनी (वय ४२) यांचा मृत्यू शुक्रवारी (ता. २२) झाला. .त्यांचे शवविच्छेदन ससून रुग्णालयात करण्यात आले. त्याचा अहवाल अजून प्रलंबित आहे. या दांपत्यांना २१ वर्षांचा मुलगा व १४ वर्षांची मुलगी असून आईवडिलांचे छत्र हरपल्याने ते पोरके झाले आहेत. यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी २० लाख रुपयांचा खर्च झाला असून त्यासाठी त्यांनी सदनिका गहाण ठेवली आहे. बापू कोमकर हे कुटुंबात एकमेव कमावते होते, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली..याबाबत सह्याद्री रुग्णालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रुग्णालयाला आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडून नोटीस मिळाली असून व आम्ही त्यांना या प्रकरणाच्या चौकशी संदर्भात पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आम्ही यंत्रणेला आवश्यक माहिती देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत..पत्नीला माहिती दिली नाही...कामिनी कोमकर यांच्यावरही रुग्णालयात उपचार सुरू होते. दरम्यान, कामिनी यांना मानसिक धक्का बसू नये म्हणून पती बापू कोमकर यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती नातेवाइकांनी त्यांना दिली नव्हती, असे कामिनी यांचे बंधू बलराज वाडेकर यांनी सांगितले..रुग्णालयाला या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सोमवारी (ता. २५) आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश नोटिशीद्वारे दिले आहेत. अवयव प्रत्यारोपणासाठी लागणाऱ्या 'एचएलए' तपासण्यांची जुळणी झाली होती का? हे पाहण्यात येईल. शस्त्रक्रियेत काही निष्काळजीपणा झाल्यास याबाबत वेगळी समिती असते ती त्याबाबत तपासणी करेल.- डॉ. नागनाथ यमपल्ले, प्रभारी आरोग्य उपसंचालक, पुणे परिमंडळ.