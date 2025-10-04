Chakan News : मराठवाड्यात पुराने संपवलं, आणि चाकणला गोंड्यांनी मारलं; मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची भयानक व्यथा

चाकण - मराठवाड्यात पुराचे संकट आलं. शेतकरी उध्वस्त झाला. कशीबशी थोडी शेती वाचली त्यावर आलेलं पीक वाचलं त्यात गोंड्याची फुल वाचली आणि दसऱ्याला चाकणच्या औद्योगिक वसाहतीमुळे येथे गोंड्याला मोठा भाव मिळेल थोडं उत्पन्न मिळेल..या आशेने शेतकऱ्यांनी पिकअप जीप, टेम्पो मधून गोण्यात ,प्लॅस्टिकच्या कॅरेट मध्ये गोंडा आणला आणि चक्क १०० रुपये, ७० ते ८० रुपयाचा मिळणारा भाव दसऱ्याच्या दिवशी चक्क दहा-वीस रुपये प्रति किलोला झाला आणि दुपारनंतर हा गोंडा विक्रीही झाला नाही..त्यामुळे गोंडा मातीमोल झाला अशी अवस्था मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तसेच विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झाली. मराठवाड्यात पुराने संपवलं आणि चाकणला गोंड्याने मारलं अशी भीषण अवस्था झाली आहे.दहा तासावर प्रवास करून गोंडा विक्रीसाठी आणला आणि तोही मातीमोल झाला त्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही मिळाला नाही. अशी अवस्था झाल्याचे मराठवाड्यातील शेतकरी गणेश मोटे, अंगद पांडुळे, राजेश चव्हाण यांनी व इतरांनी सांगितलं..दसरा दिवाळीच्या सणाला झेंडूच्या, गोंड्याच्या फुलांना विशेष मागणी असते. चाकण ता. खेड येथील औद्योगिक वसाहतीमुळे कंपन्यांची, कामगारांची तसेच इतरांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते त्यामुळे झेंडूला, गोंड्याच्या फुलांना भाव येथे चांगले मिळतात.अहिल्यानगर, मराठवाडा तसेच विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातूनही गोंड्यांची मोठी आवक होते. गोंडा उत्पादक शेतकरी येथे फुले विकण्यासाठी दसऱ्याच्या अगोदर दोन दिवस तसेच दिवाळीच्या सणाला फुले आणतात त्यातून चांगले उत्पन्न मिळते..त्यामुळे शेतकरी दहा तासावर प्रवास करून येथे फुले विक्रीसाठी वाहनातून आणतात. अगदी पाचशे टन फुले विक्रीसाठी चाकण बाजारात येतात मग हे शेतकरी रस्तोरस्ती पथारी मांडून बसतात..यावर्षी दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी खंडेनवमीला शंभर रुपये ते ८० रुपये प्रति किलोने गोंड्याची फुले विकली जात होती. त्यानंतर भाव कमी झाला ६०-७० रुपयावर आला आणि दसऱ्याच्या दिवशी चक्क दहा ते वीस रुपये प्रति किलोला भाव आला. त्यानंतर दुपारनंतर मागणी राहिलीच नाही.त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची पिकअप जीप, टेम्पो मधून आणलेली फुले तसेच विक्री विना पडून राहिलेली ती मातीमोल झाली. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.