Book Launch : डॉ. अशोककुमार पगारिया यांच्या ‘संवेदना मनातल्या आणि प्रतिक्रिया थोरांच्या’ पुस्तकाचे प्रकाशन माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते

पारगाव : धामणी ता. आंबेगाव येथील डॉ. अशोककुमार पगारिया लिखित ‘संवेदना मनातल्या आणि प्रतिक्रिया थोरांच्या’ या पुस्तकाचा प्रकाशन माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले. .भोसरी (पिंपरी चिंचवड) येथे आयोजित विशेष समारंभात श्री. वळसे पाटील यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.याप्रसंगी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, माजी शिक्षणमंत्री प्रा. डॉ. लक्ष्मणराव ढोबळे, तंजावर येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज संभाजीराजे भोसले, ज्ञानेश्वर विधाटे , लता पगारिया , प्रा. रूपाली अवचरे उपस्थित होत्या..यावेळी बोलताना श्री. वळसे पाटील म्हणाले डॉ. पगारिया यांनी विद्यार्थ्यांना आयुष्याची दिशा देणारे शिक्षण दिले. बँकिंग सहकार क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक शिस्त लावली, समाजाप्रति त्यांनी बांधिलकी जपली. धर्म, संस्कृती, नैतिक मूल्यांची जपवणूक केली. डॉ. अशोककुमार पगारिया ह्यांच्या बुद्धीची कुशाग्रता मी लहानपणापासून पाहत आलो आहे, कारण ते माझ्या माझ्या गावाजवळील धामणी गावचे आहेत. तेथून पुण्यात येऊन त्यांनी सामाजिक, शैक्षणिक धार्मिक आणि साहित्यिक क्षेत्रात केलेल्या सकारात्मक कामगिरीमुळे नावलौकिक संपादन केला आहे याचा मला अभिमान आहे..डॉ. लक्ष्मण ढोबळे यांनी आपल्या मनोगतात म्हटले की २४ तीर्थकरांपैकी वर्धमान महावीरांची भूमिका मार्गी लावणारे डॉ. अशोककुमार पगारिया चांगुलपणाच्या वास्तवाच्या अपेक्षा स्वीकारतात. ते शब्दांवर निरपेक्ष प्रेम करतात. ज्ञानाची गंगा गोरगरीब लोकांपर्यंत नेताना मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडतात. प्रवचनाच्या माध्यमातून महावीरांची भूमिका मांडतात. ज्ञानेश्वर, तुकारामांचा वसा व वारसा जपताना दिसतात. समाजासाठी केलेली सेवा फलदायी व्हावी, हे आईच्या संस्कारातून मिळालेले बाळकडू त्यांच्या कृतीतून दिसून येते..या कार्यक्रमाचे स्वागत प्राचार्य सदाशिव कांबळे यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. अशोककुमार पगारिया यांनी केले. सूत्रसंचालन विभा ब्राह्मणकर यांनी केले. आभार विलास पगारिया यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.