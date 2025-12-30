PMC Health Project : सात वर्षांनंतरही डॉ. भाभा रुग्णालय अपूर्णच; ठेकेदारांचे कर्मचारी रुग्णालयाच्या आवारातच ठाण मांडून!

शिवाजीनगर : वडारवाडी येथील महापालिकेच्या डॉ. होमी जे. भाभा रुग्णालयाच्या चार मजली इमारतीचे काम सात वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाही. अनेक महत्त्वाची कामे अद्याप प्रलंबित असल्याने रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. रुग्णालयाच्या आवारात ठेकेदाराचे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असून त्यांची वाहनेही याच ठिकाणी उभी केली जात आहेत. ठेकेदाराचे कर्मचारी आणि वाहनतळाची सोय रुग्णालयाच्या परिसरातच असल्यामुळे काम जाणीवपूर्वक संथ गतीने सुरू असल्याची शंका आता रुग्णांमध्ये निर्माण झाली आहे..रुग्णालयाचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून ते पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे, अशी मागणी रुग्ण आणि डॉक्टरांकडून होत आहे. विद्युत जनरेटर, पाणी शुद्धीकरण केंद्र, संरक्षण भिंत, सुरक्षा रक्षक कक्ष, वाहनतळात औषधे साठवण्यासाठी खोली, रुग्णालयाच्या आवारात पेव्हर ब्लॉक बसवणे, सोलार यंत्रणा उभारणे आदी कामे तात्काळ करणे आवश्यक आहे.या संदर्भात अधिक माहितीसाठी महापालिकेच्या भवन विभागाचे कनिष्ठ अभियंता उमेश कुरे यांच्याशी मंगळवार (ता. ३०) दुपारी संपर्क साधला असता त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही..Pune News: शिंदेंच्या शिवसेनेचं माकड होण्यामागची खरी कारणं | Eknath Shinde | Ajit Pawar | Sakal Media .प्रलंबित कामे-तळमजला : हिरकणी कक्ष, पोटमाळा, लसीकरण कक्ष, संरक्षण भिंत, वाहनतळ गेट, समुपदेशन कक्ष-पहिला मजला : कर्मचाऱ्यांसाठी खुर्च्या, गॅलरीतील विद्युत व्यवस्था, बेसिन बसवणे-दुसरा मजला : फर्निचर, दरवाजे, झोन तयार करणे, पार्टिशन, बांधकाम विषयक कामे-तिसरा मजला : प्रतीक्षालयातील कामे, फर्निचर, विटबांधकाम, पार्टिशन, वातानुकूलीत यंत्रणा बसवणे-चौथा मजला : विद्युत विषयक कामे, स्टोअर रूम तयार करणे.प्रसूतीची सोय नसल्याने महिलांची गैरसोयरुग्णालयात प्रसूतीची आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे महिलांना इतर रुग्णालयांत जावे लागत आहे. प्रसूतीसाठी लागणारी यंत्रणा, साहित्य तसेच आवश्यक बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे येथे प्रसूती करता येत नाही..“अनेक वर्षांपासून रुग्णालयाचे काम सुरू आहे. परिसरात प्रसूतीसाठी जवळपास एकही सुसज्ज रुग्णालय नाही. निवडणुकीच्या काळात लोकप्रतिनिधी विविध सुविधा देण्याची आश्वासने देतात; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होत नाही. आमच्या भागातील महिलांच्या आरोग्याची काळजी नेमकी कोण घेणार?”— सुप्रिया जाधव, रहिवासी, शिवाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.