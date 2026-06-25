पुणे

वैद्यकीय आघाडीच्या अध्यक्षपदी लडकत

वैद्यकीय आघाडीच्या अध्यक्षपदी लडकत
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हडपसर, ता. २५ : भाजपच्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघ (पूर्व) मंडल वैद्यकीय आघाडीच्या अध्यक्षपदी डॉ. मनोज लडकत यांची नियुक्ती करण्यात आली. मंडल अध्यक्ष समीर घुले यांनी ही घोषणा केली असून, आमदार योगेश टिळेकर यांच्या हस्ते लडकत यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रशांत तुपे, संदीप दळवी, शिवराज घुले, माऊली कुडले, सीमा शेंडे, सविता हिंगणे आदी उपस्थित होते.

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