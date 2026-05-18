महिला सुरक्षेवर प्रभावीपणे काम करणार ः डॉ. गोऱ्हे

पुणे, ता. १८ : ‘‘पक्षाने माझ्यावर टाकलेला विश्वास आगामी काळात निश्चितच सार्थ ठरवेन,’’ असा विश्वास डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. सलग पाचव्यांदा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्यपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या ‘सिल्व्हर रॉक्स’ निवासस्थानी पत्रकारांसाठी सदिच्छा भेट व चहापान झाला. याला डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘२००२ ते २०२६ या काळात सातत्याने सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी शिवसेना पक्षाची ऋणी आहे.’’
२०१९ ते २०२६ या कालावधीत विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदाची जबाबदारी सांभाळल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांवरील अत्याचार, देवस्थानांचे प्रश्न, भाविकांच्या सुविधा आणि जनतेच्या समस्यांवर सातत्याने आवाज उठवल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये स्टार प्रचारक म्हणून काम केल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. आगामी काळात विद्यार्थी, महिला सुरक्षा, सुशासन आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

