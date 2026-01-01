मलकापूर कृष्णा''च्या कुलगुरू डॉ. नीलम मिश्रा यांना ''प्रोफेसर एमेरिटस'' पुरस्कार प्रदान
कुलगुरू डॉ. मिश्रांना ‘प्रोफेसर एमेरिटस’ पुरस्कार
अहमदाबादमध्ये आयएमएच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सन्मान
मलकापूर, ता. १ : भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा ‘प्रोफेसर एमेरिटस’ हा पुरस्कार कृष्णा विश्व विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. नीलम मिश्रा यांना प्रदान करण्यात आला. अहमदाबाद येथे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नुकत्याच झालेल्या १०० राष्ट्रीय अधिवेशनात मान्यवरांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण झाले.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या उत्कृष्ट, नि:स्वार्थ, सातत्यपूर्ण व प्रभावी योगदानाची दखल घेऊन असोसिएशनतर्फे राष्ट्रीय पातळीवर ‘प्रोफेसर एमेरिटस’ हा मानाचा पुरस्कार बहाल केला जातो. कृष्णा विश्व विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. नीलम मिश्रा यांनी वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि नेतृत्व या क्षेत्रांत दिलेल्या योगदानाची दखल घेत यंदा हा प्रतिष्ठित पुरस्कार त्यांना दिला.
ओडिशा राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. मुकेश महालिंग यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ. आर. व्ही. आसोकन, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक, सरचिटणीस डॉ. शरबरी दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली आदी उपस्थित होते.
डॉ. मिश्रा यांना यापूर्वीही त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेसाठी राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण पुरस्कार तसेच, सर्वोत्तम शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. कृष्णा विश्व विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती, सहकारमहर्षी जयवंतराव भोसले यांच्या स्मृतीस त्यांनी हा सन्मान समर्पित केला. या यशाबद्दल कुलपती डॉ. सुरेश भोसले यांनी डॉ. मिश्रा यांचे अभिनंदन केले.
अहमदाबाद : इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा ‘प्रोफेसर एमेरिटस’ पुरस्कार स्वीकारताना कुलगुरू डॉ. नीलम मिश्रा.
