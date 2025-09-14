पुणे

PhD Achievement: डॉ. पियूष राजकुमार तेलंग यांना भूगोल विषयातील Ph.D. पदवी प्रदान

Pune University: डॉ. पियूष राजकुमार तेलंग यांना पुणे विद्यापीठाकडून भूगोल विषयात पीएच.डी. पदवी प्रदान झाली आहे. त्यांच्या संशोधनात यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत वीज, पाणी आणि परिवहन यांचे महत्व अधोरेखित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेत भूगोल विषयात संशोधन पूर्ण करून श्री. पियूष राजकुमार तेलंग यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली आहे.

