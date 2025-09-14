PhD Achievement: डॉ. पियूष राजकुमार तेलंग यांना भूगोल विषयातील Ph.D. पदवी प्रदान

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेत भूगोल विषयात संशोधन पूर्ण करून श्री. पियूष राजकुमार तेलंग यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. .“ऍन असेसमेंट ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर, वॉटर अँड ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज” हा त्यांच्या संशोधनाचा विषय होता. डॉ. तेलंग यांनी आपली अंतिम मौखिक परीक्षा १० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत यशस्वीपणे पूर्ण केली. त्यांच्या या संशोधनासाठी प्रा. डॉ. अर्जुन मुसमाडे यांचे मार्गदर्शन लाभले..या प्रबंधामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत वीज, पाणी आणि परिवहन या तीन महत्त्वाच्या घटकांची भूमिका सखोलपणे अभ्यासण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक वाढीबरोबरच सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठी या पायाभूत सुविधांचे किती महत्व आहे, याचे त्यांनी बारकाईने विश्लेषण केले. .संशोधनात जिल्ह्यातील सध्याची परिस्थिती, उपलब्ध साधनसंपत्ती, तसेच भविष्यातील संधी आणि अडचणी यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले गेले आहे..तज्ज्ञांच्या मते, डॉ. तेलंग यांचे हे काम केवळ शैक्षणिक दृष्टीनेच उपयुक्त नाही, तर स्थानिक विकास धोरणकर्त्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील सुविधांच्या तुटवड्यामुळे विकासात निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर त्यातून प्रकाश टाकला आहे..Bhandara Drug Raid : शहापूर येथे ३०७ किलो अफू जप्त; दोघे अटकेत, गुन्हे शाखेची कारवाई.त्यांच्या या यशाबद्दल शैक्षणिक, सामाजिक आणि स्थानिक पातळीवर त्यांचे अभिनंदन होत आहे. अनेकांनी हे संशोधन भविष्यातील योजनांसाठी दिशा दाखवणारे असल्याचे मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.