Pune News : डॉ. प्रदीप कुरुलकर प्रकरण; जप्त साहित्याची आठ सीलबंद पाकिटे न्यायालयात उघडली

पुणे - पाकिस्तानी महिला गुप्तहेराला देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती पुरवल्याप्रकरणी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पुण्यातील संशोधन व विकास आस्थापनाचे तत्कालीन संचालक व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्यावर दाखल गुन्ह्याच्या खटल्यात जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या पंचनाम्याशी संबंधित पंचाची साक्ष आज नोंदविण्यात आली..दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक साहित्याची आठ सीलबंद पाकिटे न्यायालयात उघडण्यात आली. या वेळी पंच म्हणून उपस्थित असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ सहाय्यक कर्मचाऱ्याची साक्ष नोंदविण्यात आली. बचाव पक्षाने जप्त करण्यात आलेली उपकरणे जप्तीच्या वेळी कोणत्या अवस्थेत होती, ती सुरू होती की बंद, यासह विविध तांत्रिक मुद्द्यांवर उलटतपास घेतला..सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. पक्षाच्या पहिल्या पंच साक्षीदाराची मुख्य तपासणी व उलटतपासणी पूर्ण झाली. मंगळवारी सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. उज्ज्वला पवार यांनी जप्ती पंचनाम्यातील एका पंचाला साक्षीसाठी तपासले. या पंचनाम्यात तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या लॅपटॉप, हार्ड डिस्क, पेनड्राइव्ह आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा समावेश आहे..सरकार पक्षाने पंचाकडून जप्तीची प्रक्रिया, जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू आणि पंचनाम्याशी संबंधित बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या. त्यानंतर बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी पंचाचा उलटतपास घेतला. या उलटतपासात जप्त करण्यात आलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्तीच्या वेळी कार्यरत होती की बंद अवस्थेत होती, त्यांची स्थिती काय होती, तसेच पंचनाम्यात नमूद करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या तपशिलासंदर्भात तांत्रिक स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या खटल्याची पुढील सुनावणी बुधवारी (ता.१४) होणार असून, त्यावेळी सरकार पक्षाचे अन्य साक्षीदार तपासले जाण्याची शक्यता आहे..बंद पाकिटात असलेल्या वस्तू -वन प्लस कंपनीचे मोबाईल, मोबाईल चार्जर, लाल रंगाची डेटा केबल, पेनड्राइव्ह, एफएसएलकडून सीलबंद अवस्थेत परत आलेला वन प्लस कंपनीचा १० टी मोबाईल, एचपी कंपनीची हार्डडिस्क तसेच सीलबंद पत्रे आणि १६ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र. आठव्या पाकिटात गुलाबी रंगाच्या कागदावरील गेट पासही न्यायालयात दाखविण्यात आला. डॉ. कुरुलकर याच्या कार्यालयातून मुंबईतील कार्यालयात पाठविण्यात आलेले मोबाईल, हार्डडिस्क आणि अन्य साहित्य असलेली पाकिटेही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली..मोबाइलची पडताळणी आपल्या समोर झाली नव्हती -उलटतपासणीत पंच साक्षीदाराने सायबर किंवा संगणक विषयातील कोणतेही तांत्रिक शिक्षण नसल्याचे मान्य केले. एटीएसने पंच म्हणून बोलावताना कोणताही लेखी आदेश दिला नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच मोबाईल कोणाच्या मालकीचा आहे, त्याची पावती किंवा कागदपत्रे दाखविण्यात आली नव्हती, मोबाईल किंवा चार्जरची पडताळणी आपल्या समोर झाली नव्हती, पेनड्राइव्हमध्ये काय माहिती आहे, हेही आपल्याला माहीत नसल्याचे साक्षीदाराने स्पष्ट केले.मात्र, जप्त साहित्य पंचनाम्यावेळी आपल्या समोरच पाकिटात ठेवण्यात आले, त्यावर लेबले आपल्या उपस्थितीत लावण्यात आली आणि आरोपी डॉ. कुरुलकर याने आपल्या समोरच स्वाक्षऱ्या केल्याचा दावा साक्षीदाराने ठामपणे केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.