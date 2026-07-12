Maharashtra Saint Tradition: संत आणि वारीमुळेच महाराष्ट्राची अस्मिता टिकली; सकाळच्या व्याख्यानमालेत डॉ. सदानंद मोरे यांचे प्रतिपादन

पुणे : ‘‘ देशात अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणानंतर धर्म, भाषा, संस्कृतीवर आक्रमण झाले. अशा परिस्थितीमध्येही महाराष्ट्रातल्या लोकांनी जी आपली भाषा, धर्म, संस्कृती टिकवून धरली. त्याचे कारण म्हणजे संतांनी उभे केलेल्या वारी, दिंडी या यंत्रणेमुळे. या माध्यमातून प्रबोधन होत असे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील लोक परकीय सत्तेच्या विरोधात बंड करून उठले व त्याचे श्रेय संत, वारीला जात असून त्याने महाराष्ट्राची अस्मिता टिकविली’’ असे विचार संतसाहित्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले. .‘सकाळ भक्ती शक्ती व्यासपीठ’ आयोजित व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प डॉ. मोरे यांनी गुंफले त्यावेळी त्यांनी संत साहित्याबद्दलचे विचार व्यक्त केले. सकाळ संवाद सभागृहात रविवारी झालेल्या या व्याखानाचा विषय ‘महाराष्ट्राची संत परंपरा’ हा होता. यावेळी डॉ. मोरे यांनी महाराष्ट्रातील संतांचे महाराष्ट्राच्या जडणीघडणीतील योगदान, वारीचा इतिहास व त्या माध्यमातून समाजमनावर झालेला परिणाम यांचा सखोल आढावा घेतला..संत म्हणजे कोण? त्याची व्याख्या विविध अर्थ, संदर्भही डॉ. मोरे यांनी विशद केले. ते म्हणाले, ‘‘संस्कृतमध्ये संत या शब्दाचा अर्थ सत्य, अस्तित्व इ. या अर्थाने वापरला जातो. मात्र, मराठीत त्याला पारिभाषिक रूप आहे. त्यानुसार संत म्हणजे जगण्याची आदर्श जीवनशैली आहे. हे सांगण्याचे श्रेय संत ज्ञानेश्वरांची बहीण मुक्ताबाईंना जाते. त्याआधी कोठेही संतांची व्याख्या भारतात सापडत नाही. ज्ञानेश्वरांनी ताटी उघडावी यासाठी मुक्ताबाईंनी अभंगाच्या माध्यमातून संत म्हणजे कोण हे सांगितले. लोकांनी त्रास दिला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या आचरणातून समाजाला दिशा देणारा म्हणजे संत. तुम्ही अशा प्रकारचे संत आहात असे सांगत ज्ञानेश्वरांमधील संतत्व मुक्ताबाईंनी जागे केले. त्यानंतर महाराष्ट्रात संतांची मांदियाळी निर्माण झाली’’ यावेळी, डॉ. मोरे यांनी ‘सकाळ’ च्या भक्ती शक्ती व्यासपीठाच्या समाजाभिमुख उपक्रमाचे कौतूक केले..वारीने घडविले समाजमन...वारीने समाजमन घडविले. परकीय सत्तेविरोधात बंड करायला लावले व मराठी अस्मिता टिकवली. संत तुकारामांच्या अभंगाची दखल मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू सर अलेक्झांडर यांनी घेतली. तसेच, त्यावेळी ख्रिश्चन धर्माचे आक्रमण होत असताना जोपर्यंत तुकोबांचे अभंग येथील जनतेच्या मुखात आहेत तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणताही धर्म लादला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी मान्य केले होते. तसेच वारकरी कुटुंबाचे धर्मांतर त्यामुळे झाले नाही. म्हणून संत परंपरा ही महाराष्ट्राने भारताला दिलेली देणगी आहे असेही डॉ. मोरे यांनी नमुद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.