अहिल्यानगर ः आदर्श प्राचार्य पुरस्कार दादा पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय नगरकर यांना रयतचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य जे. के. जाधव व कुलगुरू ज्ञानदेव म्हस्के यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

अहिल्यानगर, ता. १२ ः रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सहसचिव, प्राचार्य वसंत रोकडे यांच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा ‘आदर्श प्राचार्य पुरस्कार’ दादा पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय नगरकर यांना प्रदान करण्यात आला.
सातारा येथील कार्यक्रमात रयतचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य जे. के. बापू जाधव, तसेच कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ अहिल्यानगरचे कुलगुरू डॉ. ज्ञानदेव म्हस्के यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य, विद्यार्थिकेंद्रित उपक्रम आणि महाविद्यालयाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी केलेल्या योगदानाची दखल घेत हा सन्मान संस्थेतर्फे देण्यात आला. प्राचार्य नगरकर यांनी पुरस्कारातून मिळालेली सर्व रक्कम महाविद्यालयातील गरीब विद्यार्थी फंडास देण्याची घोषणा केली. त्यांच्या या सामाजिक बांधिलकीच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
या पुरस्काराबद्दल रयतचे जनरल बॉडी सदस्य व महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र फाळके, आमदार रोहित पवार, सदस्य अंबादास पिसाळ, बप्पासाहेब धांडे, राजेंद्र निंबाळकर आदींनी अभिनंदन केले.

