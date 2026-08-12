पुणे

बार्शी सार्वजनिक ग्रंथालयात राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन उत्साहात साजरा

बार्शी सार्वजनिक ग्रंथालयात राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन उत्साहात साजरा
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बार्शी ः येथील कर्मवीर सार्वजनिक ग्रंथालयात डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या प्रतिमेचे पूजन करताना मान्यवर.

बार्शीत राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन उत्साहात
बार्शी : येथील कर्मवीर सार्वजनिक ग्रंथालयात भारतातील पहिले ग्रंथपाल, ग्रंथालयशास्त्राचे जनक अन् सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीचे प्रवर्तक पद्मश्री डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांची १३४ वी जयंती राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन म्हणून साजरी करण्यात आली. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. रंगनाथन यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. उपस्थितांच्या वतीने ग्रंथपाल विनोद गायकवाड यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन गायकवाड यांनी केले. या वेळी भागवत बोबडे, नईमभाई शेख, प्रेम अग्रवाल यांच्यासह ग्रंथालयाचे सभासद अन् वाचक उपस्थित होते.

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