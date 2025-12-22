DRDO Scientist Case : पाकिस्तानी हेर महिलेला गोपनीय माहिती पुरविल्याचा डॉ. प्रदीप कुरुलकरवर आरोप; १२ जानेवारीला होणार सुनावणी!

पुणे : पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची गोपनीय माहिती पाठविल्याप्रकरणी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पुण्यातील संशोधन आणि विकास आस्थापना (आर ॲण्ड डीई) या प्रयोगशाळेचे संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकरवरील दोषारोप निश्चितीची सुनावणी येत्या १२ जानेवारी २०२६ होणार आहे. सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोप निश्चिती झाल्यावर या खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे..आरोप निश्चितीचा मसुदा फेब्रुवारीमध्ये विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता या पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून डॉ. कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) चार मे २०२३ ला अटक केली होती. त्याच्या विरोधात एटीएसने २०२३ मध्ये दोन हजार पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. डॉ. कुरुलकर याने पाकिस्तानी हेरांना कशी व काय माहिती पाठवली याची माहिती आरोपपत्रात नमूद आहे. सध्या डॉ. कुरुलकर हा येरवडा कारागृहात आहेत..शिक्षकाला जामीन मंजूर.या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार सरकार पक्षाच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. आरोप निश्चितीच्या मसुद्यावर कुरुलकर याच्याविरोधात ही कलमे प्रथमदर्शनी लागू होऊ शकत नाहीत, कारण या प्रकरणाशी संबंधित गोपनीय माहितीचे स्वरूप समजल्याशिवाय शासकीय गुपिते अधिनियमाचे कलम लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे कुरुलकरला दोषमुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज बचाव पक्षातर्फे अॅड. ऋषिकेश गानू यांनी केला. याशिवाय कुरुलकर याच्या वतीने अॅड. गानू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामीनासाठीही अर्ज केला आहे. हे दोन्ही अर्जांवर सुनावणी सुरू आहे..दरम्यान सोमवारी (ता. २२) विशेष न्यायालयात कुरुलकर विरोधात दोषारोपनिश्चितीसंदर्भात सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोषारोपनिश्चितीबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी सरकार पक्षाला १२ जानेवारीची तारीख दिली आहे. त्यांच्या युक्तिवादानंतर कुरुलकर यांचे वकील ॲड. ऋषिकेश गानू आपले म्हणणे सादर करणार आहेत..Pune Tractor Theft : ट्रॅक्टर चोरणारा सराईत गुन्हेगार बीडमध्ये अटकेत; १८० सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास घेत वाघोली पोलिसांचा मास्टरस्ट्रोक!.चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाकुरुलकरविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या (ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट) कलम ३ (१) (सी), ४ व ५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील कलम ३ (१) (सी) नुसार, कोणतीही व्यक्ती देशाची सुरक्षितता किंवा हिताला बाधक ठरेल आणि शत्रूला उपयुक्त ठरू शकेल, अशी कोणतीही गोपनीय माहिती मिळवेल, गोळा करेल, नमूद किंवा प्रसिद्ध करेल किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला देईल, त्या व्यक्तीला १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.