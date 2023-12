Pune News : मद्यधुंद तरुणाकडून महिला पोलिस बीट मार्शलवर हल्ला

drink person attack on women police marshal and beat two Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : मद्यधुंद तरुणाने दारूची बाटली फोडून काचेने दोघांना मारहाण केली. त्यानंतर घटनास्थळी गेलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यावरही तरुणाने हल्ला करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना लष्कर परिसरात घडली. या प्रकरणी रुपेशकुमार सोनकांबळे (वय २६, रा. बिबवेवाडी) यांनी लष्कर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शनिवारी दुपारी सोनकांबळेंचा मित्र रोहित लोखंडे यांना एकजण सोलापूर बाजार परिसरात मारहाण करत होता. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर लोखंडे घटनास्थळी गेले. त्यांनी आरोपीला जाब विचारला. त्यावेळी आरोपीने फुटलेल्या काचेच्या बाटलीने सोनकांबळे यांच्यावर हल्ला केला. दरम्यान, पोलिस नियंत्रण कक्षातून सोलापूर बाजार परिसरातील घटनेबाबत महिला बीट मार्शल यांना कॉल आला. त्या तेथे पोचल्या. महिला पोलिसाने मद्यधुंद आरोपीला फुटलेली काचेची बाटली टाकण्यास सांगून रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आरोपीने महिला पोलिसावरही हल्ला करून त्यांचा मोबाईल फेकून दिला. त्यानंतर काचेच्या तुकड्याने गळा चिरून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याबाबत लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक फौजदार व्ही. एन. डेंगळे करीत आहेत.