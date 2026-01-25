सासवडमध्ये पाच एसटी चालकांचा सन्मान
सासवड, ता. २५ : प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलणाऱ्या एसटी चालकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी २४ जानेवारी रोजी सासवड आगारामध्ये ‘चालक दिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्त विना अपघात सेवा देणाऱ्या आणि उत्कृष्ट कार्यक्षमता राखणाऱ्या पाच चालकांचा सन्मान करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद आगार प्रमुख सागर गाडे यांनी भूषविले. यावेळी प्रवासी संघटनेचे तानाजी सातव व ॲड. अमोल जगताप विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. याप्रसंगी शशिकांत चव्हाण, संजय कामथे, सुनील राऊत, सुनील जगताप, सुदाम थोरात या चालकांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी आगार प्रमुख सागर गाडे यांनी चालकांचे महत्त्व अधोरेखित करीत प्रवाशांना इच्छित स्थळी सुरक्षित पोहोचवणे हे मोठे कष्टाचे काम आहे.
ॲड. अमोल जगताप आणि संघटनेचे माजी अध्यक्ष नितीन ओंबळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास मनीषा भोईटे, लक्ष्मी गायकवाड, अमित वाल्मीकी, रूपाली गिरमे, ज्योत्स्ना कवळे, प्रतीक्षा यादव यांसह अनेक चालक, वाहक आणि कार्यशाळा कर्मचारी उपस्थित होते. पोपट जैनक यांनी सूत्रसंचालन तर दत्तात्रेय मदने यांनी आभार मानले.
06336
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.