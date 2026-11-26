पुणे - येवलेवाडी-बोपदेव घाट रस्त्यावर भरधाव वेगात टेम्पो चालवून तीन विद्यार्थ्यांच्या अपघाती मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आरोपी चालकाला वानवडी येथील लष्कर न्यायालयाने २८ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. आरोपीकडे वाहन चालविण्याचा परवाना आहे का; तसेच टेम्पो कोणाच्या मालकीचा आहे, याबाबत तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले..प्रतीक मारुती चव्हाण (वय-२२, रा. भुलेश्वर गाव, पुरंदर) असे पोलिस कोठडी झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत, ओंकार चंद्रकांत कटके (वय-२८, रा. भिवरी, पुरंदर) यांनी तक्रार दिली आहे..ही घटना बुधवारी (ता. २५) दुपारी दीडच्या सुमारास बोपदेव घाट रस्त्यावरील ट्रिनिटी कॉलेजसमोरच्या बसथांब्याजवळ घडली. आरोपीने घाटातील उतारावर भरधाव आणि निष्काळजीपणे टेम्पो चालवून तक्रारदारांच्या चारचाकीला धडक देऊन बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या मुलांना चिरडले. या भीषण अपघातात तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, असे तक्रारीत नमूद आहे..या गुन्ह्यात आरोपी टेम्पोचालकाला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. हा गंभीर गुन्हा असून, आरोपीने बेदरकारपणे वाहन चालविल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. आरोपीकडे वाहन चालविण्याचा परवाना आहे का, त्याने गाडी कोणाकडून आणली होती, या अपघातामागची कारणे काय आहेत, याबाबत तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील डॉ. आम्रपाली कस्तुरे यांनी केला..ब्रेक न लागल्याने अपघात झाल्याचा दावा -आरोपीने टेम्पोवरील नियंत्रण सुटल्याने आणि ब्रेक न लागल्याने अपघात झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, सीसीटीव्ही चित्रीकरणात तसे निदर्शनास येत नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपीच्या वतीने अॅड. नीलेश यादव यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.