धक्कादायक:पुणे-मुंबई प्रवासात उबर ड्रायव्हर झोपला; महिलेनेच चालवली कॅब

पुणे : मेट्रो सिटीजमध्ये तुम्ही रात्री एखादी कॅब बुक केली तर, कधी कधी ड्रायव्हरच्या डोळ्यावर झोप असल्याचं तुम्हाला स्पष्ट दिसतं. जवळपास 14-16 तास ड्रायव्हिंग करणारे हे ड्रायव्हर डोळ्यांत झोप असूनही ड्रायव्हिंग करत असतात. पण, तुम्ही दुपारी एखादी कॅब बुक केली आणि ड्रायव्हर पेंगत असेल तर? होय असाच एक अनुभव पुणे-मुंबई प्रवास करणाऱ्या एका महिलेला आलाय. विशेष म्हणजे ड्रायव्हरला बाजुच्या सीटवर झोपवून त्या महिलेनं मुंबईपर्यंत स्वतः कार चालवली. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या या व्हिडिओची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

काय घडले?

या घटनेबाबत माहिती अशी की, टाईम्स नाऊ या वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार तेजस्विनी दिव्या नाईक ही तरुणी पुण्याहून मु्ंबईला आपल्या घरी परतणार होती. त्यासाठी तिनं दुपारी एक वाजता उबरच्या ऍपवरून कार बुक केली. ड्रायव्हर वेळेवर पोहोचला. सुरुवातीला तो ठीक वाटत होता. पण, काही वेळातच त्याची तब्येत नीट नसून तो सतत डोकं हालवून स्वतःलाच जागे करत असल्याचं तेजस्विनीच्या लक्षात आलं. त्यानंतर काही वेळातच तो पेंगू लागला आणि पाठिमागून येणाऱ्या कारला धडकतही होता. हायवेवर सुरू असलेल्या या प्रकारामुळं तेजस्विनी घाबरली होती. पण, तिनं कसं तरी करून, त्या ड्रायव्हरला जागं केलं आणि त्याला तातडीने गाडी बाजूला थांबवायला सांगितली. त्याने कशीबशी गाडी बाजूला थांबवली. त्याचवेळी तेजस्विनीने स्वतः गाडी चालवण्यासाठी त्याला तयार केलं.

thanking god I’m alive right now and I wasn’t asleep when this happened & that I know how to drive.@Uber @Uber_Support @Uber_India I am seething with anger right now. how dare they drive if they’re not well rested? how dare they put anyone else’s life at risk?

part 1 #uber pic.twitter.com/lUUFXpHCQS

— tejaswinniethepooh (@teja_main_hoon_) February 21, 2020