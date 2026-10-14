Uruli Kanchan News : चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने चारचाकीवरील ताबा सुटून झालेल्या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू, तर दोन महिला जखमी

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीत चालकाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने चारचाकीवरील ताबा सुटून झालेल्या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर याच कारमधील दोन महिला जखमी झाल्या आहेत. हा अपघात बुधवारी (ता. १४) सकाळी हरणा कॉम्प्लेक्सच्या समोर घडला. कारचालक प्रमोद प्रकाश महंत (वय-३०, रा. जेउर, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या चालकाचे नाव आहे..तर मंगल शरद धारक (वय-४२, रा. शिंदवणे, ता. हवेली) व सुरेखा नंदकुमार कांबळे (वय-४१, रा. शिवकृपा मार्केट शेजारी, उरुळी कांचन) असे अपघातात जखमी झालेल्या दोघींची नावे आहेत. यातील मंगल धारक यांच्या डोक्याला व डोळ्याला दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर सिद्धिविनायक रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. याबाबत सुरेखा कांबळे यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेखा कांबळे आणि त्यांच्या मैत्रीण मंगल धारक या दोघी भांडगाव (ता. दौंड) येथे खाजगी कंपनीत नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी तळवाडी चौक, उरुळी कांचन येथे आल्या व इर्टिगा कारमध्ये (एमएच १२ वायबी ३७८९) बसल्या, गाडी पुढे निघाल्यानंतर अचानक चालकाने आपले डोके स्टिअरिंगवर टेकवले..चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि असलेली इर्टिगा कार हायवेच्या डाव्या बाजूच्या लोखंडी पोलला धडकून पलटी होवून पुन्हा सरळ झाली. या अपघातानंतर परिसरातील कस्तुरी प्रतिष्ठानच्या रुग्णवाहिकेचे चालक संतोष झोंबाडे आणि माऊली लाड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..त्यांनी दोन्ही जखमी महिलांना व कारचालक प्रमोद महंत या तिघांनाही उरुळी कांचन येथील श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच कारचालक प्रमोद महंत यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मृत चालक प्रमोद महंत याच्या ताब्यातील इर्टिगा कारवरील ताबा सुटल्याने हा अपघात घडल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार उद्धव गायकवाड करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.