पूर्व हवेली दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी

केसनंद, ता. २७ : पूर्व हवेली तालुक्यातील ग्रामीण भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतीसह जनावरांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्व हवेलीचा ग्रामीण भाग दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या हवेली तालुका पदाधिकाऱ्यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी डुडी यांनी संबंधित विभागामार्फत परिस्थितीची पाहणी करून पंचनामे करण्यात येतील आणि त्यानुसार मदतीबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
पूर्व हवेलीच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाई आणि शेतीसमोरील अडचणींमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शेतीचे नुकसान, जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेचा प्रश्न आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यांचा विचार करून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच, बाधित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे करावेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळवून द्यावी, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली.
यावेळी शिवसेनेचे हवेली तालुकाप्रमुख विपुल शितोळे, पुणे जिल्हा संघटक निलेश काळभोर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य अलंकार कांचन, ॲड. गणेश मस्के, संदीप कांबळे आणि दीपक लोणारे आदी उपस्थित होते.
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