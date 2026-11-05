कृषी बैठक बातमी

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खरिपाच्या नुकसानीपोटी
हवेत साडेतेराशे कोटी
डॉ. पंकज आशिया ः साडेचौदाशे कोटींचा पीकविमा उतरविला
अहिल्यानगर, ता. ५ ः जिल्ह्यात यंदा एकूण ४४८.१० पैकी २९७.९० मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात पावसाची एकूण ३४ टक्के तूट आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर एक व दोन लागू करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील एक हजार ६१० गावांतील १२ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांचे एकूण नऊ लाख ६२ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे जिल्ह्यास १ हजार ३६५ कोटी रकमेची मागणी शासनस्तरावर करण्यात आलेली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित माध्यम संवाद कार्यक्रमावेळी दुष्काळाच्या आढाव्याची माहिती देताना आशिया बोलत होते. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, ‘आत्मा’चे उपसंचालक प्रदीप लाटे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलावंत आदी उपस्थित होते.
रब्बी हंगामासाठी चारा लागवडीबाबत क्षेत्रियस्तरावरून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. रब्बी ज्वारी पिकाकरिता शेतकऱ्यांना २१ हजार मिनी कीट मोफत वाटप करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे, यामधून शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध होणार असल्याचे आशिया म्हणाले.
बोराळे म्हणाले, की पीकविमा व पीक कापणी प्रयोगामध्ये जिल्ह्यात एकूण चार लाख ९५ हजार ८०६ शेतकऱ्यांनी दोन लाख ६६ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्राकरिता एक हजार ४७१ कोटी रकमेचा पीकविमा उतरविला आहे. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमध्ये ११ हजार ७२८ शेतकऱ्यांनी सहा हजार ९१७ हेक्टर क्षेत्राकरिता ७१.५२ कोटी रकमेचा पीकविमा सहभाग नोंदविलेला आहे. खरीप हंगामामध्ये मूग व उडीद पिकांचे सर्व पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. पिकांचे संकलन शासनास सादर करण्यात आले आहे. आजअखेर सोयाबीन पिकाचे शंभर टक्के, बाजरी पिकाचे ९८ टक्के, मका पिकाचे ८४ टक्के, पीक कापणी प्रयोग झालेले आहेत. संकलन अंतिम टप्प्यात असल्याचे ते म्हणाले.
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