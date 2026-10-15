Narayangaon News : जुन्नर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर! खरीप पिकांचे पंचनामे आजपासून सुरू; आठ दिवसात पंचनामा अहवाल पूर्ण करणार

नारायणगाव - ट्रिगर-२ लागू झालेल्या राज्यातील तालुक्यांमध्ये जुन्नर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जुन्नर तालुक्यातील 185 महसूल गावातील वर्ष २०२६ च्या खरीप हंगामातील सर्व फळ भाजीपाला पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आज पासून सुरू करण्यात आले आहेत..पंचनामे करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आठ दिवसात पंचनामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.अशी माहिती जुन्नर चे तहसीलदार रणजीत भोसले, प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण नंदकुळे यांनी दिली..तहसीलदार भोसले, नंदकुळे म्हणाले जुन्नर तालुक्यात खरीप पिकाखाली सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. या मध्ये सोयाबीन, भात, द्राक्ष बागा, केळी या प्रमुख पिकासह कडधान्य व इतर भाजीपाला पिकांचा समावेश होतो.यावर्षीच्या खरीप हंगामात यापैकी सर्वाधिक 15 हजार 265 एकर क्षेत्रात सोयाबीन, 10 हजार 873 क्षेत्रात भात पिकांची लागवड करण्यात आली होती. जून व जुलै महिन्यात पिकांची पेरणी व लागवड करण्यात आली होती..जून ते सप्टेंबर दरम्यान तालुक्यात झालेल्या पर्जन्यमानाचा आढावा घेतल्यास जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. मात्र जून, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. पिके फुलोऱ्यात व वाढीच्या अवस्थेत असताना पाऊस न झाल्याने पिके करपली गेली. खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..नुकसानग्रस्त पिकांची ग्रामस्तरीय समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष पाहणी करतील. त्यानंतर झालेल्या नुकसानीची माहिती अर्जामध्ये भरून घेतली जाईल. अर्जामध्ये आठ अ नुसार नुकसानग्रस्त एकूण क्षेत्र, गट नंबर, बाधित पिकाचे क्षेत्र, नुकसानीची टक्केवारी आदि माहिती पंचासमक्ष भरली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपली पिकनिहाय माहिती देऊन ग्राम समितीच्या सदस्यांना सहकार्य करावे..अर्जासोबत शेतकऱ्याचा आधार, फार्मर आयडी क्रमांक, बँकेचे नाव व शाखा, खाते क्रमांक, बँकेचा आयएफएससी कोड, शेतकऱ्याचा मोबाईल नंबर आदि माहिती बिनचूक काळजीपूर्वक भरावी. असे आवाहन नारायणगावच्या मंडलाधिकारी शितल गर्जे यांनी आज नारायणगाव येथे घेण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.