Manchar News : आंबेगाव -जुन्नर तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती! शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; प्रांत अधिकारी अर्चना तांबे यांचे आदेश

मंचर - जुन्नर-आंबेगाव उपविभागात पावसाने दिलेल्या दीर्घ उघडीपेमुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पावसाअभावी शेती पिकांचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभाग, पंचायत समिती आणि तालुका कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करून पिकांच्या नुकसानीचे प्राथमिक पंचनामे तातडीने करावेत, असे आदेश जुन्नर-आंबेगाव उपविभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी दिले आहेत..जुलै महिन्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने दीर्घ उघडीप दिल्याने जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांतील अनेक भागांतील पिके संकटात आली आहेत. पिकांना आवश्यक पाणी उपलब्ध होत नसल्याने काही ठिकाणी पिके करपू लागली असून, रोपे सुकत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पावसाअभावी काही भागांत पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. त्यामुळे जुन्नर व आंबेगाव तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावेत, बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी तसेच विविध सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संबंधित विभागांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ई-पिक पाहणीच्या नोंदींच्या आधारे तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांच्या नुकसानीचे प्राथमिक पंचनामे विहित नमुन्यात अचूकपणे पूर्ण करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..कोणत्याही गावातील पिकांची पाहणी प्रलंबित राहू नये, पंचनाम्यांमध्ये वस्तुस्थितीची अचूक नोंद करावी आणि तयार केलेले अहवाल तातडीने सादर करावेत, अशा सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत..‘प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करा’'दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करावी. पिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून अहवाल तातडीने सादर करावा. कोणत्याही गावातील पाहणी प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.'- अर्चना तांबे, प्रांताधिकारी, जुन्नर-आंबेगाव उपविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.