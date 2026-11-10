Pune News: परीक्षा शुल्क माफीसाठी अन्यायकारक अटींचा अडसर ;विद्यार्थ्यांमध्ये संताप ; सरसकट शुल्क माफ करण्याची मागणी

पुणे, : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या परीक्षा शुल्क माफी योजनेत जाचक अटींचा अडसर निर्माण झाला आहे. शासन निर्णयातील अटी अत्यंत अन्यायकारक असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या जाचक अटींमुळे आधीच दुष्काळाच्या आर्थिक संकटात सापडलेले अनेक गरजू विद्यार्थी या सवलतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारने या अटी तत्काळ रद्द करून सरसकट परीक्षा शुल्क माफी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे..राज्यात यंदा ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून विभागांतर्गत येणाऱ्या कला परिसंस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे (२०२६-२७) परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या सवलतीसाठी राज्य सरकारने २० लाख ३८ हजार ६३० रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. मात्र, ही मदत जाहीर करताना घातलेल्या अटींवरून विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..शासन निर्णयानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक प्रत्यक्ष शहरात राहून नोकरी किंवा व्यवसाय करतात, परंतु त्यांच्या नावावर गावाकडे शेतजमीन आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या शुल्क माफीचा लाभ मिळणार नाही. या अटीवर विद्यार्थ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. गावात शेतजमीन असली तरी दुष्काळामुळे त्यातून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही, हे वास्तव आहे. अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबे केवळ उदरनिर्वाहासाठी गाव सोडून शहरात स्थलांतर करतात. अशा परिस्थितीत केवळ ते शहरात राहतात आणि त्यांच्या नावावर जमीन आहे, या कारणास्तव त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या अटी तत्काळ रद्द करून सरसकट परीक्षा शुल्क माफी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..याविषयी ते म्हणाले, की महाडीबीटी पोर्टलवरून आधीच ५० किंवा १०० टक्के शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे किंवा त्यांना दुहेरी लाभ नाकारण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम अनेकदा एक ते दोन वर्षांपर्यंत उशिराने मिळते. चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या हातात शिष्यवृत्तीची कोणतीही रक्कम उपलब्ध नसते. अशा वेळी दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी तातडीने पैसे कुठून आणायचे? याशिवाय, बहिःस्थ आणि रिपीटर विद्यार्थ्यांनाही या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. ’’.विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली अशा जाचक अटी लावून राज्य सरकारला केवळ कागदोपत्री परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा करायची आहे का? या सर्व अटी लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळणारे किती विद्यार्थी उरतात, याचे उत्तर सरकारने द्यावे? सरकारने कोणत्याही अटी न लादता, दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्क माफी द्यावी.- कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हॅंडआमच्या पालकांच्या नावावर गावाकडे शेतजमीन आहे; मात्र दुष्काळामुळे शेतीतून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. उदरनिर्वाहासाठी पालकांना गाव सोडून शहरात मजुरी करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत शेतजमीन असल्याचे कारण देऊन परीक्षा शुल्क माफी नाकारणे कितपत योग्य आहे?- अमोल शिंदे, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.