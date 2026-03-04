Ganja Seized : बँकॉक-पुणे विमानातून ७५ लाखांचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

पुणे - बँकॉकहून पुण्यात आलेल्या विमानाच्या स्वच्छतागृहात लपवून ठेवलेला सुमारे ७५ लाख रुपये किमतीचा हायड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जप्त करण्यात आला. या कारवाईत ७४५ ग्रॅम अमली पदार्थ हस्तगत केला असून, याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही..पुणे परिक्षेत्राच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी तीन मार्च रोजी ही कारवाई केली. एअर इंडियाच्या बँकॉक-पुणे विमानाच्या स्वच्छतागृहातील टिश्यू कॅबिनेटमध्ये पिवळ्या रंगाचे दोन पाकिटे आढळून आली. तपासणी केली असता, त्या खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांमध्ये व्हॅक्युम सीलबंद आठ पाकिटांममध्ये हायड्रोपोनिक गांजा आढळला..या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. हा हायड्रोपोनिक गांजा विमानात कोणी आणि कशा पद्धतीने लपवून ठेवला, याचा शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, मागील काही महिन्यांमध्ये बँकॉकहून पुण्यात हायड्रोपोनिक गांजाची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..हा हायड्रोपोनिक गांजा उच्च प्रतीचा आणि महागडा अमली पदार्थ मानला जातो. त्याच्या सेवनामुळे तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याचा धोका असतो. अशा तस्करीविरोधात संशयास्पद हालचाली आढळल्यास नागरिकांनीही संबंधित यंत्रणेला माहिती द्यावी, असे आवाहन एअर इंटेलिजन्स युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.