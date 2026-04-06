Pune News : अमली पदार्थांचे विक्रेते, पुरवठादार व सेवन करणारे पोलिसांच्या रडारवर; पोलिस आयुक्तांनी घेतली झाडाझडती

पुणे - अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा तपास करत असताना पकडलेल्या आरोपींच्या चौकशीत अमली पदार्थांचे जाळे उघड झाले होते. यातून अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या २१ जणांची सोमवारी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी चौकशी केली..या गुन्ह्यात उत्तमनगर पोलिसांनी सुनील गोपाळ राठोड उर्फ राठ्या राठोड (वय २८), राजन गोपाल नायर (वय ३७), जतिन जयवंत कदम (वय २६, रा. वारजे) व शुभम संतोष दहिभाते (वय २८, रा. कोंढवे धावडे) यांना अटक केली होती. त्यांच्या ताब्यातून मेफेड्रोन हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला होता..तपासात सुनील राठोड याच्या मोबाइलमध्ये ३०० ते ३५० बँक व्यवहार समोर आले होते. त्यातील ७६ जणांची नावे पोलिसांनी समोर आणत त्यांचा शोध सुरू केला. त्यात अनेकजण अमली पदार्थ सेवन करणारे असल्याचे समोर आले होते. त्यातील २१ जणांची पोलिसांनी सोमवारी झाडाझडती घेतली. पोलिसांकडून आता यांच्याकडे कसून चौकशी सुरू केली असून, हे आणखी कोणाकडून अमली पदार्थ घेतात का किंवा घेतले आहेत का?, याचा तपास सुरू आहे..माजी उपसरपंच असलेल्या तरुणाचाही समावेश -पोलिसांच्या कारवाईत एका माजी उपसरपंचाची देखील चौकशी करण्यात आली. आपण मित्रांसोबत समारंभाला गेला होता. काही मित्रांमुळे मी अमली पदार्थ घेतले आणि त्यांच्या मोबाइलमधून पैसे दिले, असे त्याने कारवाई दरम्यान सांगितले होते. मात्र, तपासणीवेळी माजी उपसरपंचाने आपण, असे काही करत नसल्याचेही स्पष्ट केले..अमली पदार्थांची सवय सोडण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार -पोलिसांनी चौकशी केलेल्या २१ पैकी तिघांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी राठ्या राठोड यांना पैसे दिले होते. त्यांचा या अमली पदार्थ प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ज्यांच्या यात सहभाग आहे त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणातील सर्वांचे आता पोलिसांकडून समुपदेशनही केले जाणार असून, अमली पदार्थांची सवय सोडण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत..अमली पदार्थ प्रकरणातील संशयितांची सोमवारी चौकशी करण्यात आली. त्यांच्याकडून रोजची नोंद (रोजनिशी) भरून घेतली जाणार आहे. त्यात वय, विद्यार्थी आहेत की नोकरी करणारे, कुठे अमली पदार्थांचे सेवन केले, किती दिवसांपासून अमली पदार्थांचे सेवन करतात, अशी माहिती भरून घेत त्यांचा नमुना अभ्यासला जाणार आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त.