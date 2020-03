जनऔषधी केंद्रांमुळे औषधांच्या किमती खाली - प्रकाश जावडेकर

पुणे - देशात सहा हजार जनऔषधी केंद्रे असून, दररोज दोन लाखांहून अधिक नागरिकांना याचा लाभ होत आहे. जनऔषधी केंद्रांमुळे औषधांच्या किमती खाली आल्या आहेत. ज्या औषधांची किंमत ८७ रुपये होती ती आता २४ रुपयांवर आली आहे. सॅनिटरी नॅपकिनची किंमत दहा रुपयांवरून एक रुपयावर आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जनऔषधी दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या वेळी जावडेकर म्हणाले, ‘‘स्टेंटसारख्या महागड्या मेडिकल इम्प्लांट्‌सची किंमत पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. त्याची किंमत सध्या एक लाख ६४ हजारांऐवजी केवळ ३७ हजार रुपये आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेचा ५० कोटी लोकांना फायदा होईल. आतापर्यंत ९५ लाख लोकांनी या योजनेंतर्गत उपचार घेतले आहेत.’’

सहा वर्षांत १८ हजार खेड्यांना वीजपुरवठा करण्यात आला. १२ कोटी स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. ‘मिशन इंद्रधनुष’मध्ये लसीकरणाची काळजी घेतली जात आहे. सरकारने ३५ ते ४० कोटी बॅंक खातीही उघडली आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

Web Title: Drug prices down because of herbal centers prakash javadekar