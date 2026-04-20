Pune Crime : अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे रॅकेट उद्ध्वस्त; २० लाखांच्या मुद्देमालासह पाचजण ताब्यात

पुणे - शहराच्या पूर्व उपनगरांमधील खराडी, वाघोली, लोणीकंद ते थेट कारेगावपर्यंत फोफावलेली अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे मोठे रॅकेट गुन्हे शाखेने उद्ध्वस्त केले. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने दोन कारवायांमध्ये पाच आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ५९ ग्रॅम मेफेड्रॉन (एमडी) आणि इतर साहित्यासह सुमारे २१ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..शहरात अमली पदार्थांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. पोलिसांना १६ एप्रिल रोजी केसनंद परिसरातील एका ड्रग्ज तस्कराबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार, पथकाने रात्री आठच्या सुमारास थेऊर रस्त्यावरील जोगेश्वरी वजन काट्याजवळ सापळा रचून अनिस शम्मू सय्यद (रा. मांजरी बुद्रूक) आणि हरी उत्तम उफाडे (रा. वाघोली) या दोघांना ताब्यात घेतले..त्यांच्याकडून पाच ग्रॅम एमडीसह दोन लाख ६२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यानंतर पोलिसांनी फरार झालेल्या प्रतीक ऊर्फ सोन्याबापू दत्तात्रेय होले (रा. लोणीकंद) आणि ऋषिकेश ऊर्फ राम अंकुश यनभर (रा. कारेगाव, ता. शिरूर) याला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..दरम्यान, १८ एप्रिल रोजी पोलिसांनी पुणे-नगर रस्त्यावरील सिल्व्हर ओक हॉटेलच्या पार्किंग परिसरात रमेश उदाराम सुतार (रा. लोहगाव, मूळ रा. जालोर, राजस्थान) याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे ५४.३२ ग्रॅम एमडी आढळून आले. याप्रकरणी वाघोली पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे..या सलग दोन कारवायांमुळे खराडी, वाघोली, लोणीकंद, शिक्रापूर, रांजणगाव आणि कारेगाव या पट्ट्यात अमली पदार्थांची विक्री करणारी मोठी साखळी उघडकीस आली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक पंडित रेजितवाड यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.