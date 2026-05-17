पुणे

कऱ्हाड ड्रंकअनड्राईव्हकारवाई

दारू पिऊन गाडी
चालवणाऱ्यांवर कारवाई
कऱ्हाड, ता. १७ ः शहरासह परिसरात मद्यप्राशन करून वाहने चालवणाऱ्या सहा जणांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली, तसेच वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांवरही दंडात्मक कारवाई केली.
पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक पोलिसांनी आज मद्यप्राशन करून वाहने चालवणाऱ्यांवर धडक कारवाईची मोहीम राबवली. संबंधितांची तपासणी करून जे वाहनचालक मद्यप्राशन करून वाहने चालवत होते, अशा संबंधित सहा जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याचबरोबर वाहने कोठेही लावून वाहतुकीस अडथळा करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. वाहतूक पोलिसांनी त्याचा विचार करून शहरात कृष्णा नाका, उपजिल्हा रुग्णालय, प्रीतिसंगम घाट परिसर, बसस्थानक परिसर, कोल्हापूर नाका तसेच विजयदिवस चौक परिसर आदी ठिकाणी संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. त्याचबरोबर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची कागदपत्रे तपासून ज्यांच्याकडे आवश्यक परवाना, कागदपत्रे नसणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली.

