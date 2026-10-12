Wagholi News : दारूडा तणावात जेव्हा मोबाईल टॉवरवर चढतो; तीन तास खेळ, वाघोलीतील घटना, रेस्क्यू करण्यात अखेर यश

वाघोली - सायंकाळ ५.३० ची वेळ, एक दारूडा तरुण तणावात तीन मजली इमारतीच्या टॉवर वर चढला. तो वर चढल्याचे कळताच बघ्यांची गर्दी झाली. त्यातून वाहतूक कोंडी सुरू झाली. पोलिस व अग्निशमन जवान त्याला सतत उतरण्याचे आवाहन करीत होते. मात्र तो उतरत नव्हता. मोबाईलवरही त्याच्याशी संपर्क साधत होते. अखेर टॉवर वरच तो गुंगीत झोपला यानंतर पोलिस, अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी टॉवर वर चढून त्याला खाली आणले. तीन तास हा खेळ सुरू होता..रोशन कुमार (वय-२७, रा. कात्रज, मूळ रा. बिहार) असे या तरुणाचे नाव. जीप वर चालक काम करणाऱ्या या रोशनचे घरगुती भांडण झाले होते. त्यामुळे तो दुचाकीवर गावाला निघाला होता. वाघोलीत आल्यानंतर त्याचा पुन्हा घरगुती वाद झाला. यानंतर तो सरळ पुणे अहिल्यानगर महामार्गालगत असणाऱ्या तीन मजली इमारतीवर जाऊन टॉवर वर चढला. त्याच्याकडे मोबाईलही होता. ही घटना कळताच पोलिस घटनास्थळी पोहचले..पी एम आर डी ए अग्निशमन दलालाही पाचारण करण्यात आले. इमारतीवर चढून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, पोलिस निरीक्षक मंगेश जगताप व कर्मचाऱ्यांनी तसेच अग्निशमन कर्मचारी यांनी त्याच्याशी मोबाईल वर संपर्क साधून व स्पीकर वर त्याला खाली येण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र तो कोणताही प्रतिसाद देत नव्हता. अग्निशमन कर्मचारी रेस्क्यू करण्यासाठी वर चढण्याचा प्रयत्न करू लागल्यावर त्याने खाली उडी टाकण्याची धमकी दिली. त्याला अडीच तास आवाहन करण्यात येत होते..अखेर दारूच्या गुंगीत तो टॉवरवरच्या प्लॅटफॉर्म झोपी गेला. यानंतर साईनाथ मोरे, राजेंद्र फुंदे, सागर जानकर हे पी एम आर डी ए अग्निशमन कर्मचारी टॉवर वर चढले. त्यांनी त्याला रात्री ८.१५ च्या सुमारास रेस्क्यू करून खाली आणले. यानंतर सर्वांनी सुस्कारा सोडला. त्याला पोलिस ठाण्यात आणून त्याचा जबाब घेण्यात आला. माझे घरगुती वाद झाले. मी दारू पिलो व वाघोलीत दुचाकीवर आलो. यानंतर मी जाऊन टॉवर वर चढलो. असे रोशन कुमार याने पोलिसांना सांगितले..कुटुंबाशी वाद झाल्याने दारू पिऊन तो टॉवरवर चढला होता. तीन तासांनी आमचे कर्मचारी व अग्निशमन कर्मचारी यांच्या मदतीने त्याचा जीव वाचवून त्याला खाली आणण्यात यश आले. त्याचा जीव वाचला याचा आनंद आहे.- नंदकुमार गायकवाड, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाघोली पोलिस ठाणेरोशनकुमार याला एक वर्षाची मुलगी आहे. मात्र त्याची पत्नी त्याच्यासोबत राहत नाही. यामुळे तो तणावात होता. यातूनच त्याने दारू पिऊन हे कृत्य केले..वाहतूक पोलिस रस्त्यावरचबघ्यांची गर्दी झाल्यामुळे पुणे अहिल्यानगर महामार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ लागली. वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर तनपुरे व कर्मचाऱ्यांनी बघ्यांची गर्दी हटवून कोंडी दूर करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.