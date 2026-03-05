Flight Ticket: वाढलेल्या तिकीट दरांमुळे विद्यार्थी त्रस्त; दुबईतील भारतीय दूतावासाने संपर्क न साधल्याने चिंतेत भर

पुणे : ज्या तिकिटाला एरवी २०- २५ हजार रुपये लागत. त्यासाठी आता एक ते दीड लाख रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. एवढे महागडे तिकीट घेऊन भारतात परतणे शक्यच नाही. त्यामुळे आता काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..त्यामुळे असेल त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही,’’ अशी भावना दुबईत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. भारतीय दूतावासाने अजूनही त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे..Thane News: शाळा धोक्याच्या उंबरठ्यावर! शिक्षकच नाहीत, वर्गखोल्या नादुरुस्त; विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात .इराण आणि अमेरिका युद्धात संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील शहरे लक्ष्य झाली आहेत. त्यातही दुबईवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. दुबईमध्ये विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणारे १५० हून अधिक महाराष्ट्रीयन विद्यार्थी आहेत. त्यांतील काही विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधला असता, या युद्धाची त्यांना पोचलेली झळ दिसून आली..विमान कंपन्यांनीही दर वाढविले असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना परतणे अवघड झाले आहे. मूळचा अकोल्याचा असलेला श्रेयस जोशी गेल्या सहा महिन्यांपासून दुबईतील अलकुझ भागात राहत आहे. कन्स्ट्रक्शन ॲंड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा तो विद्यार्थी आहे. ‘‘मी राहत असलेल्या भागाजवळ क्षेपणास्त्राचा हल्ला झाला होता..त्यावेळी खूप भीती वाटली. परंतु, आता त्यातून सगळेच सावरत आहेत. स्थानिक प्रशासन नागरिकांची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता कॉलेज तर बंद झाले आहे. वर्ग ऑनलाइन सुरू आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात परतायचे आहे पण विमानच उपलब्ध होत नाही. जी काही वाहतूक सुरू आहे, त्याचे दर गगनाला भिडले आहेत.’’.Pune News : पुण्यातील ८० विद्यार्थी दुबईत अडकले; युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका.संभाजीनगरचा ओजस जैन हा दुबईमध्ये फायनान्स ॲंड मॅनेजमेंट विषयाची पदव्युत्तर पदवीचे गेल्या सहा महिन्यांपासून शिक्षण घेत आहे. विद्यार्थी वसतीगृहात तो राहत आहे. त्याचेही कॉलेज सध्या ऑनलाइन सुरू आहे. तो म्हणाला, ‘‘घरी परतण्यासाठी गेल्या चार दिवसांपासून प्रयत्न करीत आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.