Flight Ticket: वाढलेल्या तिकीट दरांमुळे विद्यार्थी त्रस्त; दुबईतील भारतीय दूतावासाने संपर्क न साधल्याने चिंतेत भर

Dubai missile attack: ज्या तिकिटाला एरवी २०- २५ हजार रुपये लागत. त्यासाठी आता एक ते दीड लाख रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. एवढे महागडे तिकीट घेऊन भारतात परतणे शक्यच नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ज्या तिकिटाला एरवी २०- २५ हजार रुपये लागत. त्यासाठी आता एक ते दीड लाख रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. एवढे महागडे तिकीट घेऊन भारतात परतणे शक्यच नाही. त्यामुळे आता काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

