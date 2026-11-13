दुधनीत मोबाईल शॉपीत घुसून तरुणाचा निर्घृण खून; दिवसा ढवळ्या घडलेल्या घटनेने खळबळ

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फोटो : मृत महेश गुड्डोडगी
मोबाईल शॉपीत घुसून तरुणाचा खून
जुन्या भांडणातून चौघांचा हल्ला; भरदिवसा घडलेल्या घटनेने दुधनीत खळबळ
अक्कलकोट, ता. १३ : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून चौघांनी मोबाईल शॉपीत घुसून तरुणाचा खून केल्याची घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी दुधनी येथे घडली. भरवस्तीत भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. महेश धानप्पा गुड्डोडगी (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे.
गुरुवारी दुपारी ३ वाजून ५७ मिनिटांच्या सुमारास महेश हा दुधनी नगरपालिकेच्या गाळ्यातील शिवा मोबाईल शॉपीमध्ये बसला होता. यावेळी संशयित सचिन बसवराज कौलगी याच्यासह अन्य तीन तरुणांनी दुकानात प्रवेश केला. जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून त्यांनी महेशला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण सुरू केली. दरम्यान, सचिन याने चाकू काढला. त्यानंतर चाकू लोखंडी पाइपमध्ये ठेवून त्याच पाइपने महेशला मारहाण केली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महेशचा मृत्यू झाला. भरदिवसा दुकानात झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच पळापळ उडाली.
या प्रकरणी महेशचा भाऊ शिवकुमार धानप्पा गुड्डोडगी (वय ३२) याने अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची विविध पथके महाराष्ट्रासह कर्नाटकात रवाना करण्यात आली आहेत. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल माने करीत आहेत.
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