‘कोरोना’मुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी अखेर धरली घराकडची वाट

पुणे - शहरातील शैक्षणिक संस्था, खासगी क्‍लासेस, अभ्यासिकांनी कोरोनासंदर्भात खबरदारीचा उपाय म्हणून कामकाज बंद केले आहे. त्यात उद्याने, चित्रपट गृहे, मॉल आदी ठिकाणे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून बंद केली आहे. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवस नक्की काय करायचे, या विवंचनेत असलेले वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आता ‘गड्या आपला गावच बरा’ असे म्हणत गावची वाट धरली आहे. - आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, भारती अभिमत विद्यापीठ, स्पर्धा परीक्षेची केंद्रे, अभ्यासिका, विविध महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राज्यभरातील विद्यार्थी शिकत आहे. ही सर्व आस्थापने ३१ मार्चपर्यंत जवळ जवळ बंद असतील. त्यात गावाकडे घरचे लोक काळजी करत असल्यामुळे विद्यार्थी आपल्या सोईने गावाकडे जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी खोलीवर थांबूनच अभ्यास करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे वाकडेवाडी बस स्थानक आणि स्वारगेट बस स्थानकावर विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसली. मूळचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रुई ढोकीचा असलेला पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी शिवराज कुंभार म्हणतो, ‘‘परीक्षेबाबत विद्यापीठाने अजूनही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यात घरच्यांचे सारखे फोन येत आहेत. त्यामुळे गावाकडे जावे का नाही या दुविधेत विद्यार्थी आहेत. वसतिगृहातील जवळपास साठ टक्के विद्यार्थी गावाकडे गेली आहेत. आम्ही पण एक-दोन दिवसांत गावाकडे जाणार आहे.’’ अभ्यासासंदर्भातली अस्थिरता असल्यामुळे परीक्षेत संदर्भात शैक्षणिक संस्थांनी ठोस निर्णय घेऊन त्या काही काळ पुढे ढकलाव्यात अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. कालपासून घरच्यांचे सारखे फोन येत आहे. तसेच अभ्यासिका आणि विभाग बंद असल्यामुळे अभ्यासाचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यात खाण्यापिण्याचा प्रश्‍न वाढत आहे. त्यामुळे गावाकडे जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.

- विश्‍वामित्र गाडगे, परभणी

