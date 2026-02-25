‘रायरेश्वर’, ‘रोहिडेश्वर’वर दुर्गपूजन
भोर, ता. २४ ः येथील शिवाजी ट्रेल संस्थेच्या वतीने तालुक्यातील रायरेश्वर, रोहिडेश्वर (विचित्रगड) आणि कावळागड या किल्ल्यांवर दुर्गपूजा करण्यात आली. किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी आणि विकासासाठी शिवाजी ट्रेल संस्थेच्या वतीने दरवर्षी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. रविवारी (ता. २२) १४५ किल्ल्यांवर हा उपक्रम राबविण्यात आल्याची माहिती शिवाजी ट्रेल संस्थेचे चंद्रकांत पारवे यांनी दिली. रोहिडेश्वर किल्ल्यावर पाटण (सातारा) येथील दिव्यांग तरुणी निशा मगर हिच्या हस्ते दुर्गपूजा करण्यात आली. तिच्यासोबत दुर्गपूजेसाठी अनंत भागवत, सुजित मांजरे व अमोल दरेकर उपस्थित होते. तर रायरेश्वर किल्ल्यावर पुणे महापालिकेचे क्रीडा अधिकारी कपिल राऊत, महापालिकेचे शालेय निवड समिती सदस्य सुनिल सुपनर, दौंड रेल्वेचे तांत्रिक सल्लागार अरविंद नेवसे आणि महापालिकेचे मुख्य स्वास्थ अधिकारी ऋतुराज ममगाई यांच्या हस्ते दुर्गपूजन करण्यात आले. रायरेश्वर किल्ल्याजवळ असलेल्या कावळागडावर विनित नारायण वाघ यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांनी दुर्गपूजन केले.
रविवारी सकाळी किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर सर्व सदस्यांनी प्रथम मंदिराच्या परिसराची स्वच्छता केली. मंदिराच्या परिसरातील कचरा, प्लास्टिक आणि पर्यटकांनी खराब केलेला परिसर साफ केला. त्यानंतर विधीव्रत दुर्गपूजन केले. याशिवाय पर्यटकांमध्ये किल्ल्याच्या संवर्धनाबाबत आणि स्वच्छतेसाठी जनजागृती केली.
