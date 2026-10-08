ड्यूरोसॉक्स  कंपनीतील पार्ट चोरणारे कामगारच

सणसवाडी, ता. ८ : येथील ड्यूरोसॉक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतून साडेपाच लाख रुपये किमतीचे पार्ट चोरी केल्याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी दोन कामगार आणि एका ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
अजय कुमार, अखिलेश कुमार (दोघे रा. सणसवाडी, ता. शिरूर) आणि ट्रकचालक अतुल कुमार साकेत (रा. मध्य प्रदेश) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर स्टोअर मॅनेजर सुशील महेंद्र सोनकांबळे (वय ३८, रा. लोणकर नगर, मुंढवा, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सणसवाडी (ता. शिरूर) येथील ड्यूरोसॉक्स कंपनीत नियमित स्टॉक तपासताना पिस्टन व रॉड असलेल्या तीन लाकडी पेट्या गायब असल्याचे निदर्शनास आले. ‘भांडार व्यवस्थापक’ (स्टोअर मॅनेजर) सुशील सोनकांबळे यांनी ही बाब व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिली. कंपनीने अंतर्गत चौकशी केली असता, अजय कुमार याने दोन दिवसांपूर्वी अखिलेश कुमारच्या मदतीने या पेट्या एका ट्रकमध्ये टाकल्याचे समोर आले. ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थापकाने संबंधित ट्रक चालकाला कंपनीत आणले असता, त्यानेही दोन्ही कामगारांनी मटेरियल ट्रकमध्ये टाकून बाहेर नेण्यास सांगितल्याची कबुली दिली. पोलिस हवालदार दामोदर होळकर पुढील तपास करीत आहेत.
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