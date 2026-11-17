शिरूर : अनाथ, निराधार मुलांचे संगोपन करतानाच देशी गाईंचा सांभाळ करण्याचा उपक्रम अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेने हाती घेतला असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जातेगाव (ता. पारनेर) येथे निसर्गरम्य परीसरात, मुक्त वातावरणात गोरक्षण केंद्र उभे केले आहे. दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांच्या भाकड जनावरांचेही याठिकाणी संगोपन केले जाणार असल्याने शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. .द्वारकामाई गोरक्षण या नावाने उभ्या राहिलेल्या या केंद्राचे उद्घाटन सिंधुताईंच्या संस्थेतील लहान बालकांनी गोमाता पूजनाने केले. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला या माईंच्या आवडत्या भजनाच्या तालासूरात केंद्रातील गाईंचे विधीवत पूजन करून त्यांना गोड घास भरविण्यात आला. सिंधूताई सपकाळ यांच्या प्रतिमेला उपस्थितांनी अभिवादन केले..माईंच्या कन्या ममता सपकाळ, दीपक गायकवाड, चंद्रकांत दादा ढोरमले, संतोष मोरे, ॲड. बाबूराव पाचंगे आदी यावेळी उपस्थित होते. द मदर ग्लोबल फाऊंडेशन मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या गोरक्षण केंद्रात देशी गाईंचे संगोपन केले जाणार असल्याचे फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनय सपकाळ यांनी सांगितले..देशी गोवंश वाचावा, वाढावा या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेतला असून, म्हाताऱ्या झालेल्या, दूध आटलेल्या किंवा खाटी झालेल्या गाईंचा आणि भाकड जनावरांचा या संस्थेत प्राधान्याने सांभाळ केला जाणार आहे. कत्तलखान्याकडे जाणाऱ्या अशा गाई प्राधान्याने या संस्थेत आणून जपणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सुरवातीच्या टप्प्यात २५ गाईंचे संगोपन करण्याची व्यवस्था केली असून, ही व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेली जाईल, असे ते म्हणाले..ममता ताईंनी माईंच्या आठवणींना यावेळी उजाळा दिला. आईने अनाथ, निराधार मुलांचा सांभाळ करताना ऐन दुष्काळी स्थितीत, उजाड झालेल्या परीसरात देशी गाईंचा सांभाळ केला. त्यांना चारापाणी मिळावे म्हणून तहानभूक विसरून अवघा महाराष्ट्र पालथा घातला. त्यांच्या त्याच कार्याची जाणीव ठेवून आम्ही देखील आमच्या परीने गाईंचा सांभाळ करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यश सपकाळ यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सीमा सपकाळ यांनी सूत्रसंचालन केले. सचिन ढोरमले यांनी आभार मानले..'मी आई झाले, तुम्ही गणगोत व्हा' माईंच्या स्वप्नपूर्तीसाठी भावनिक आवाहन..देशी गोमातेचे संवर्धन व संरक्षण व्हावे, यासाठी माई आयुष्यभर प्रयत्नशील होत्या. गोठ्यात त्यांची प्रसूती झाली असताना एका गायीने त्यांच्या बाळावर संरक्षणाचे लक्ष धरले. घरातील लोकांनी हाकलले असताना एका गाईने आपल्याला व आपल्या बाळाला जीवदान दिले, ही भावना मनात जपत त्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत गोमातेच्या सेवेला प्राधान्य दिले. माईंचे हेच सेवाकार्य पुढे नेण्यासाठी जातेगाव (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथे गोरक्षण केंद्र सुरू केले आहे. देशी गायी कत्तलखान्यात किंवा अन्यत्र जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना गोरक्षण केंद्राकडे सुपूर्द करावे. त्यांचे संगोपन व संरक्षण करण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारू. मात्र, हे कार्य व्यापक स्वरूपात पुढे नेण्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्ती, गोप्रेमी आणि सेवाभावी नागरिकांच्या लोकसहभागाची नितांत गरज आहे. 'मी आई झाले, तुम्ही गणगोत व्हा', असे माई नेहमी म्हणायच्या. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत समाजाने माईंच्या कार्याचे गणगोत बनावे आणि देशी गोमातेच्या संवर्धनासाठी आर्थिक तसेच वस्तुरूपाने मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहन माईंच्या कन्या ममता सपकाळ यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.