Pune: ‘इबोला’च्या पार्श्वभूमीवर पुणे विमानतळावर तपासणी

पुणे: जागतिक आरोग्य संघटनेने 'इबोला' आजाराला 'आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' म्हणून घोषित केले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार पुणे विमानतळावर प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत आहे..दुबई, बँकॉकहून येणाऱ्या प्रवाशांच्या तपासणीसाठी पथक तयार केले आहे. विमानतळ आरोग्य संघटना व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सीमाशुल्क, इमिग्रेशन आणि राज्य आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केली आहे.आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर नजरबँकॉक आणि दुबईहून पुण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी नियमावलीविमान दाखल होण्यापूर्वीच प्रवाशांना विमानातच आरोग्याची माहिती देण्यासाठी फॉर्म वाटविमानतळावर पोहोचताच सर्व प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंग."जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इशाऱ्यानंतर पुणे विमानतळावर सर्व यंत्रणांना सतर्क केले आहे. विमानतळ प्रशासन, आरोग्य विभाग, विमान कंपन्यांमध्ये योग्य समन्वय आहे. परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे."- संतोष ढोके,विमानतळ संचालक, पुणे.उपाययोजनाकर्मचाऱ्यांकडून पीपीई किट्सचा वापर करून तपासणीसंशयित किंवा लक्षणे आढळणाऱ्या प्रवाशांना विलगीकरणात ठेवून पुढील उपचारांसाठी नायडू रुग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्थाविमानतळ परिसरात इबोला आजारपासून बचावाचे उपाय सांगणारे फलक.