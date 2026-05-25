पुणे

Pune: ‘इबोला’च्या पार्श्वभूमीवर पुणे विमानतळावर तपासणी

WHO Declares Ebola a Public Health Emergency: जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोला आजाराला आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्यानंतर पुणे विमानतळावर प्रवाशांची काटेकोर तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. दुबई व बँकॉकहून येणाऱ्या प्रवाशांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘इबोला’ आजाराला ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ म्हणून घोषित केले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार पुणे विमानतळावर प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
WHO health guidelines
public health concerns in India