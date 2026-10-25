विद्यार्थी कंदील बातमी

PNE26W61567
अहिल्यानगर ः स्वनिर्मित पर्यावरणपूरक आकाशकंदील तयार करताना लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील विद्यालयातील विद्यार्थी.
टाकाऊ वस्तूंपासून आकर्षक कंदील निर्मिती
विद्यार्थ्यांचा पर्यावरणपूरक दिवाळीचा संकल्प
अहिल्यानगर, ता. २५ ः दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धन, स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि सर्जनशीलतेचा संदेश देण्यासाठी शहरातील कापड बाजार परिसरातील लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी अनोखा उपक्रम राबविला. ‘प्लास्टिक व फटाकेमुक्त दिवाळी, स्वदेशी वस्तूंची दिवाळी’ असा नारा देत विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हातांनी आकर्षक, रंगीबेरंगी आणि पर्यावरणपूरक आकाशकंदील तयार केले. तसेच विविध रंग, मोती, खडे आणि चमकीच्या साह्याने पणत्या सजवून यंदाची दिवाळी स्वनिर्मित वस्तूंनी साजरी करण्याचा संकल्प केला.
शाळेच्या कार्यानुभव कार्यशाळेअंतर्गत जीवनकौशल्य विकासाचा भाग म्हणून ‘आकाशकंदील बनवा आणि पणती सजवा’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष कृतीतून नवीन कौशल्ये शिकता यावीत, स्वतःच्या कल्पनांना कलात्मक रूप देता यावे आणि पर्यावरणाबाबत जबाबदारीची जाणीव निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता. या उपक्रमाला प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका लक्ष्मी आहेर यांचे मार्गदर्शन लाभले. माध्यमिकचे मुख्याध्यापक महादेव भद्रे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी मीनाक्षी खोडदे, ऊर्मिला साळुंके, सुजाता दोमल, सोनाली अनभुले, रूपाली वाबळे, कांचन मदने, भारती सुसरे आदी उपस्थित होते.
इन्फो
स्वदेशी उत्पादनांबाबत जागरूकता
दिवाळीच्या काळात बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या चीनी सजावटीच्या वस्तूंच्या तुलनेत भारतीय बनावटीच्या आणि स्वतः तयार केलेल्या वस्तूंचा वापर वाढावा, हा संदेश विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमातून दिला. चीनी आकाशकंदिलांऐवजी आपल्या हातांनी बनवलेले स्वदेशी कंदील वापरण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. स्वदेशी उत्पादनांचा सन्मान करणे, स्थानिक वस्तूंना प्राधान्य देणे आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या वस्तूंचा वापर टाळणे, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात आली.
इन्फो
कल्पकतेनुसार केली सजावट
विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ वस्तू, रंगीत क्राफ्ट पेपर, कागद, दोरे आणि गोंद यांचा वापर करून विविध आकारांचे आणि आकर्षक डिझाइनचे आकाशकंदील तयार केले. रंगसंगती, कागदांची कलात्मक मांडणी, सजावटीच्या वस्तूंचा कल्पक वापर आणि नावीन्यपूर्ण रचना, यामुळे विद्यार्थ्यांनी साकारलेले आकाशकंदील लक्षवेधी ठरले. विद्यार्थ्यांनी पणत्या सजविण्याच्या उपक्रमातही उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. त्यांनी आपल्या कल्पकतेनुसार केलेली सजावट सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.