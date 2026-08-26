Eco-Friendly Rakhi Initiative: जवानांचा सन्मान आणि निसर्गाचे संरक्षण या उपक्रमांतर्गत-एक राखी जवानांसाठी,एक राखी वृक्षासाठी

निरगुडसर: जवानांचा सन्मान आणि निसर्गाचे संरक्षण या उपक्रमांतर्गत-एक राखी जवानांसाठी,एक राखी वृक्षासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन खडकी-पिंपळगाव(ता.आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ,सौ.लक्ष्मीबाई बाबुराव बांगर विद्यालयात करण्यात आले.लीला पुनावाला फाउंडेशन व आय बी टी विभाग यांच्या वतीने रक्षाबंधन सणानिमित्त विद्यालयात पर्यावरण पुरक राखी बनविणे स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. .या उपक्रमात इयत्ता पाचवी ते इयत्ता दहावीच्या एकूण २०४ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतल्याची माहिती मुख्याध्यापक अविनाश ठाकूर यांनी दिली.आय बी टी विभागाच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी चॉकलेट बिस्कीट,जेली व जेम्सचा वापर करून खाद्य राख्या, विविध रंगाचे फुले व पानांचा वापर करून आकर्षक राख्या, पर्यावरण संवर्धन रक्षणासाठी स्वतःच्या हाताने व संदेश लिहलेल्या राख्या शिक्षिका रुपाली ठाकूर,रेश्मा बांगर,पायल पोखरकर व विद्यार्थींनी बनविल्या, उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या राख्या वृक्षांना बांधून वृक्ष संवर्धनाची शपथ देण्यात आली ..यावेळी विद्यालयात उपस्थित सैनिक व माजी विद्यार्थी संतोष दत्तात्रय पोखरकर यांचे विद्यार्थिनींनी औक्षण करून त्यांना राखी बांधली. यावेळी लीला पूनावाला फाउंडेशनच्या शाळा व्यवस्थापक फर्जाना शेख,शाळा समन्वयक प्राजक्ता केवलराम,सरपंच दत्तात्रय बांगर शाळा व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष दिपक बांगर,सैनिक दत्तात्रय पोखरकर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विद्यार्थिनींनी वृक्षांना राखी बांधून त्यांच्या संवर्धनाचा संकल्प केला तसेच विद्यार्थिनींनी विद्यार्थ्यांना राखी बांधून सणाचा आनंद द्विगुणीत केला.यावेळी पर्यावरण पुरक राखी बनविने स्पर्धेतील विद्यार्थ्यांना लिला पुनावाला फाऊंडेशनच्या वतीने बक्षीस वाटप करण्यात आले.लहान गट प्रथम - श्रेया विकास वाघमारे इ.७वी,द्वितीय - आयुष्य इरफल काळे इ.५ वी तृतीय - आरोही ज्ञानेश्वर गाडेकर इ.६ वी.मोठा गट प्रथम क्रमांक - अनुष्का चंद्रकांत भोर इ.१० वी.द्वितीय क्रमांक - श्रती सुरेश भोर इ. ९ वी,तृतीय क्रमांक - तन्वी गणेश शिंदे इ. ८ वी.कार्यक्रमाचे नियोजन मंगल सोनार,माणिक हुले,ज्योत्स्ना खेडकर,शरद पाबळे,माधुरी थोरात,प्रभाकर झावरे,धम्मपाल कांबळे,संतोष पिंगळे,संतोष खालकर,रामदास लबडे,रामदास भांड,गुलाब बांगर यांनी केले. फोटो खाली ओळ:१)खडकी-पिंपळगाव(ता.आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ,सौ.लक्ष्मीबाई बाबुराव बांगर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण पुरक राखी बनविणे स्पर्धेत सहभाग घेतला.२)खडकी-पिंपळगाव(ता.आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ,सौ.लक्ष्मीबाई बाबुराव बांगर विद्यालयातील विद्यार्थिनींनी बनवलेली पर्यावरण पुरक राखी वृक्षांना बांधून त्यांच्या संवर्धनाचा संकल्प केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.