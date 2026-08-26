पुणे

Eco-Friendly Rakhi Initiative: जवानांचा सन्मान आणि निसर्गाचे संरक्षण या उपक्रमांतर्गत-एक राखी जवानांसाठी,एक राखी वृक्षासाठी

Eco-Friendly Rakhi Initiative Held in Ambegaon: आंबेगावातील विद्यालयात ‘एक राखी जवानांसाठी, एक राखी वृक्षासाठी’ उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक राख्या तयार करून वृक्षांना बांधत संवर्धनाची शपथ घेतली.
Eco-Friendly Rakhi Initiative

Eco-Friendly Rakhi Initiative

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नवनाथ भेके निरगुडसर
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निरगुडसर: जवानांचा सन्मान आणि निसर्गाचे संरक्षण या उपक्रमांतर्गत-एक राखी जवानांसाठी,एक राखी वृक्षासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन खडकी-पिंपळगाव(ता.आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ,सौ.लक्ष्मीबाई बाबुराव बांगर विद्यालयात करण्यात आले.लीला पुनावाला फाउंडेशन व आय बी टी विभाग यांच्या वतीने रक्षाबंधन सणानिमित्त विद्यालयात पर्यावरण पुरक राखी बनविणे स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

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