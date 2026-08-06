पुणे

पंचांग

पंचांग
Published on

७ ऑगस्ट २०२६
शुक्रवार : आषाढ कृष्ण ९, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, चंद्रोदय उ. रात्री १.११, चंद्रास्त दुपारी २, भारतीय सौर श्रावण १५ शके १९४८.

सूर्योदय ६.१५, सूर्यास्त ७.०५

तापमान
कमाल २७.४
किमान २२.३

हवेचा दर्जा
४५ (एक्यूआय) चांगला

शेअर मार्केट
सेन्सेक्स ७८,९५४.७६ (+३७३.७६)
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६ ऑगस्ट २०२६ | १६:००

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