विक्रीसाठी आणलेली कोथंबीर, मेथी बाजारात सोडून धरला घराचा रस्ता 

नारायणगाव : घाम गाळून पिकवलेल्या भाजीपाला शेतात कसा सडून दयायाचा, विक्रीसाठी नेला तर किमान दोन रुपये हाताला लागतील या अपेक्षेने कोथंबीर, मेथी व शेपू भाजीपाला विक्रीसाठी नारायणगाव उपबजारात घेऊन येतो. मात्र मागील पंधरा दिवसांपासून भाजीपाल्याचे भाव मातीमोल झाले आहेत. या मुळे विक्रीसाठी आणलेला भाजीपाला उपबजारात सोडून देऊन पदरमोड करून घराचा रस्ता धरावा लागत आहे. अशी शोकांतिका कोथंबीर, मेथी व शेपू उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जुन्नर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा नारायणगाव येथे उपबजार आहे. उपबजारात रोज सुमारे चार लाख कोथंबीर, मेथी व शेपूच्या जुड्यांची आवक होते. जुन्नर, संगमनेर, पारनेर, बारामती, आंबेगाव, शिरूर, बीड, श्रीगोंदा भागातील शेतकरी येथील उपबजारात कोथंबीर, मेथी व शेपूच्या जुड्या विक्रीसाठी घेऊन येतात. बारामती, श्रीगोंदा, बीड भागांतील शेतकरी रोज चार ते पाच तासाचा प्रवास करून नारायणगाव उपबजारात कोथंबीर, मेथी व शेपू, टोमॅटो सह इतर भाजीपाला विक्रीसाठी घेऊन येत आहेत. मात्र मागील पंधरा दिवसांपासून प्रामुख्याने अतिजलद नाशवंत असणाऱ्या कोथंबीर, मेथी व शेपूचे बाजारभाव मातीमोल झाल्याने या उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. घरातील सर्व कुटुंब काढणी, जुड्या बांधण्याचे काम करून दुपार नंतर वाहनात भरून जुड्या विक्रीसाठी उपबजारात घेऊन येतात. रात्री आठ वाजता लिलाव होतात. मात्र बाजारभाव न मिळाल्याने पदरमोड करून रिकाम्या हाताने घरी यावे लागते अशी अवस्था या उत्पादकांची झाली. दरम्यान, गुरुवारी (ता. १०) रात्री येथील उपबजारात कोथंबीर, मेथी व शेपूच्या ४ लाख २५ हजार ९०० जुड्याची आवक झाली. चांगल्या प्रतीच्या जुडीला पन्नास पैसे ते अडीच रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला. लिलाव न झाल्याने हलक्या व मध्यम प्रतीच्या सुमारे एक लाख जुड्या उपबजारात सोडून काही शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने घरचा रस्ता धरावा लागला. यामुळे आज सकाळी कोथंबीर शेपूच्या जुडयांचा उपबजार आवारात खच पडला होता. बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी जुड्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीत भरून कचरा डेपोत टाकून दिल्या.काही स्थानिक व्यापाऱ्यांनी फुकटच्या जुडया विक्री साठी नेल्या.तर काही दुग्ध व्यवसायिक जनावरांना हिरवा चारा म्हणून या जुड्या घेऊन गेले. मात्र कष्टकरी बळीराजाचा खिसा रिकामाच राहिला. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नारायणगाव उपबजारात मेथीच्या अडीच हजार जुड्या विक्रीसाठी आणल्या होत्या. वाहतूक,काढणी व जुड्या बांधणी आदीसाठी सुमारे पाच हजार रुपये खर्च आला.प्रती जुडी दोन रुपये प्रमाणे विक्री करून पाच हजार रुपये मिळाले.भांडवली खर्च वसूल झाला नाही.या शिवाय कुटुंबाची मेहनत वाया गेली.-शंकर चांदगुडे, शेतकरी सुपा मोरगाव, बारामती ऑगस्ट महिन्यात उपबजारात कोथिंबीर जुडीला सत्तर ते ऐंशी रुपये उचांकी भाव मिळाला होता.या वर्षी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असल्याने मोठया प्रमाणात भाजीपाला लागवड झाली आहे. आवक वाढल्याने सर्वच भाजीपाल्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे.-महेंद्र मेहेर (अडतदार) (संपादन : सागर डी. शेलार)

