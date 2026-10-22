ED Raid : अवैध स्त्रीबीज खरेदी-विक्री रॅकेटप्रकरणी बारामती, ठाणे आणि नाशिकमध्ये ईडीचे छापे; २९ लाखांची रोकड जप्त

पुणे - गरीब महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांचे अवैध मार्गाने स्त्रीबीज (ह्युमन एग्ज) काढून घेणाऱ्या व त्यांची विक्री करणाऱ्या रॅकेटवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केली आहे. ‘ईडी’च्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने ठाणे, बारामती आणि नाशिकमधील रुग्णालये आणि टेस्ट ट्यूब बेबी (आयव्हीएफ) केंद्रांसह १० ठिकाणी छापे टाकून झाडाझडती घेतली. याची पाळेमुळे अन्य शहरातही असल्याची शक्यता असून, त्यांचा शोध घेतला जात आहे. .ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर (पूर्व) पोलिस ठाण्यात मंजूषा वानखेडे आणि अन्य १६ जणांविरोधात असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी नियमन कायदा आणि औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे ‘ईडी’ने या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला आहे..‘ईडी’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक अडचणीत असलेल्या गरजू महिलांचा शोध घेऊन त्यांना स्त्रीबीज दान करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात होते. विविध एजन्सी व एजंटांमार्फत या महिलांना नामांकित ‘आयव्हीएफ’ केंद्रे आणि स्त्रीबीज व शुक्राणू सुरक्षित साठवणूक करणाऱ्या (एआरटी) बँकांमध्ये पाठविण्यात येत असे. ‘आयव्हीएफ’ केंद्र आणि ‘एआरटी’ बँका एजंटांच्या माध्यमातून महिलांना ठरावीक मोबदला देत असत आणि उर्वरित रक्कम एजंट कमिशन म्हणून लाटत होते.महिलांची ओळख लपवण्यासाठी आणि त्या शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे भासवण्यासाठी पॅन कार्ड, प्रतिज्ञापत्रे, जन्मतारीख दाखले, रक्तचाचणी अहवाल आणि विम्याची खोटी कागदपत्रे तयार केली जात होती. एकाच महिलेकडून नियमबाह्यरीत्या वारंवार स्त्रीबीज संकलन करण्यासाठी ही बनावट कागदपत्रे वापरली जात होती. संबंधित महिलांना महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील केंद्रांमध्ये पाठवून वैद्यकीय नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यामुळे या महिलांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता..या छापेमारीदरम्यान ‘ईडी’ने २९ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली असून, संशयितांचे बँक लॉकर्स आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक गोठवली आहे. याशिवाय महत्त्वाची आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. तपासादरम्यान काही नवीन एजंट्सची नावे निष्पन्न झाली असून, संशयितांची स्थावर मालमत्ता आणि आर्थिक गुंतवणुकीचा माग ‘ईडी’कडून घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.