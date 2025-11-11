पुणे

Nilesh Ghaywal : नीलेश घायवळच्या बेकायदेशीर संपत्तीची ‘ईडी’ चौकशी होणार

कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीने गुन्हेगारी मार्गाने कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर संपत्ती जमा केल्याचा पोलिसांना संशय.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीने गुन्हेगारी मार्गाने कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर संपत्ती जमा केल्याचा पोलिसांना संशय असून, या संपत्तीच्या चौकशीसाठी पुणे पोलिसांनी सक्त वसुली संचालनालयाला (इडी) पत्र पाठविले आहे.

