Pune News : खासगी शाळांच्या मनमानी प्रवेशाला शिक्षण विभागाचा चाप; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे निर्देश

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राज्यातील विनाअनुदानित (खासगी) पुर्व प्राथमिक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेतील मनमानी आणि पालकांकडून होणारी अतिरिक्त शुल्काची वसुली रोखण्यासाठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने कठोर पावले उचलली आहेत. प्रवेशासाठी देणगी, मुलाखती आणि अनावश्यक कागदपत्रांच्या मागणीला बंदी घालण्यासह विशिष्ट दुकानातून पुस्तके व गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक आणि भेदभावमुक्त करण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक लुटीला चाप बसणार असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या समान संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित पुर्व प्राथमिक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाची (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी सोमवारी (ता. १६) निर्देश जारी केले..त्यानुसार प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची लेखी किंवा तोंडी चाचणी, मुलाखत अथवा कोणत्याही प्रकारची छाननी घेता येणार नाही. राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त पालकांकडून आयकर विवरणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारख्या अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणीही करता येणार नाही.प्रवेश प्रक्रियेत जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती तसेच पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास शासनाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीने प्रवेश द्यावा लागेल. प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच पालकांना अर्ज करण्यासाठी किमान दहा कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील अर्ज, निवड आणि प्रवेशाची संपूर्ण नोंद शाळांना जतन करावी लागणार आहे..पुस्तके, गणवेश खरेदीची सक्ती नाहीशाळांनी पालकांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या, गणवेश किंवा अन्य शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी एनसीईआरटी आणि एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रमानुसार प्रमाणित पाठ्यपुस्तकांचा वापर करावा. अन्य मंडळांच्या शाळांनी संबंधित मंडळाने प्रमाणित केलेली पुस्तके वापरणे आवश्यक आहे. विशिष्ट खासगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. याशिवाय शाळांची शुल्क रचना सूचना फलकावर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना देणे बंधनकारक असेल. गणवेश, शैक्षणिक साहित्य किंवा प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाखाली नियमबाह्य शुल्क आकारता येणार नाही..नर्सरी ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयाचे निकषशाळा प्रवेशासाठी किमान वयाचे निकषही टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे, २०२८-२९ पासून ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, २०२९-३० पासून सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे, तर २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय आवश्यक असेल. या वयाची गणना दरवर्षी ३० जून हा संदर्भ दिनांक मानून केली जाणार आहे..शाळांची अचानक तपासणी होणारया नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यावेळी प्रवेश नोंदवही, अर्ज, कागदपत्रे, शुल्क रचना, पावत्या आणि लॉटरी प्रक्रियेच्या नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळांकडून खुलासा मागवून प्रत्यक्ष चौकशी करावी लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित कायद्यानुसार दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. तपासणी, तक्रारी आणि कारवाईचा मासिक अनुपालन अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.