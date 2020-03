पुणे : 'बाटू'चे शैक्षणिक कामकाज मेपासून सुरू

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठाने १५ मार्च ते ३० एप्रिल हा कालावधी अंतरिम सुटी म्हणून जाहीर केली आहे.१ मेपासून वर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 'कोरोना'च्या संसर्गामुळे देशातील स्थिती संवेदनशील आहे. सर्वच विद्यापीठांनी परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. तर आगामी वर्षाच्या वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांचे, स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. नेमक्या परीक्षा कधी होतील याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. असे असताना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. ब्रिजेश अय्यर यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठीचे नवे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. विद्यापीठाचे शैक्षणिक कामकाज १ मेपासून सुरू केले जाणार आहे, तर १६ जूनपासून परीक्षा घेतल्या जातील. १ ते १४ जुलै या कालावधीत विद्यार्थ्यांचा कार्यानुभव (इंटर्नशीप) असेल. तर नवे शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १५ जुलैपासून केली जाणार असल्याचे असे वेळापत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आवश्यकता भासल्यास प्राध्यापकांना बोलवण्यात येईल असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

