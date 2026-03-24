Junnar News : जुन्नर शिक्षक पतसंस्थेची डिजिटल झेप; सभासदांसाठी मोबाईल ॲप सुविधा सुरू

जुन्नर : जुन्नरतालुक्यात शतकोत्तर वाटचाल करत असलेल्या मोजक्या संस्थांपैकी जुन्नर तालुका शिक्षक पतसंस्था आहे. पतसंस्थेचे कामकाज हे अन्य सहकारी पतसंस्थांना आदर्श ठरेल असे गौरवोद्गार तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष अमित बेनके यांनी काढले. जुन्नर येथे जुन्नर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने सभासद शिक्षकांसाठी "मोबाईल ॲप सुविधा" सुरू करण्यात आली. याप्रसंगी बेनके बोलत होते..यावेळी मोबाईल ॲप सुविधेचा शुभारंभ तालुका सहाय्यक निबंधक डॉ.गजेंद्र देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आला. जुन्नर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जुन्नर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेची स्थापना सन 1923 साली करण्यात आली. आजच्या डिजिटल युगात सभासदांना मोबाईल ॲपच्या सुविधेद्वारे स्वतःच्या सर्व प्रकारच्या खात्यांची माहिती व संस्थेची सर्व माहिती ऑनलाईन स्वरूपात पाहण्याची सुविधा या ॲपद्वारे देण्यात आली असल्याची माहिती पतसंस्थेचे सभापती सचिन मुळे यांनी दिली..याप्रसंगी सहाय्यक निबंधक डॉ.गजेंद्र देशमुख, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था सेवानिवृत्त जॉईंट रजिस्ट्रार तानाजी कवडे, जिल्हा संघाचे सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी मनोगते व्यक्त केली..याप्रसंगी मंगेश मेहेर, खंडेराव ढोबळे, रमाकांत कवडे, विकास मटाले,भरत बोचरे, राम संभेराव, सुनील हाडवळे, संतोष पानसरे, वैभव सदाकाळ, सभापती सचिन मुळे, दिलीप लोहकरे, अशोक बांगर,प्रभाकर दिघे, संदिप शिंदे, दिपक मुंढे, शुभदा गाढवे, स्वप्नजा मोरे, वैशाली कु-हाडे, कमलाकांत मुंढे, दिनेश मेहेर, रवींद्र कुटे, विजय लोखंडे, अनिल कुटे, अंबादास वामन, नानाभाऊ कणसे, पुनम तांबे, सुनीता वामन,अविनाश शिंगोटे, दत्तात्रय घोडे, ज्ञानदेव गवारी, उमेश शिंदे, दत्तात्रय हांडे यासह सभासद उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष पाडेकर यांनी तर आभार संस्थेच्या सविता कु-हाडे यांनी मानले.