नगर ःगोदामातील प्रत्यक्ष साठा व ई-पॉसमधील डिजिटल साठा नियमितपणे अद्ययावत ठेवा ःपंकज आशिया

गोदामातील आणि ई-पॉसमधील
साठा नियमितपणे अद्ययावत ठेवा
पंकज आशिया ः एफएफएस ॲपद्वारे होणार खतांचे आरक्षण
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः जिल्ह्यात ६५ हजार टनांपेक्षा अधिक खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे टंचाईची शक्यता नाही. जिल्ह्यातील परवान्यांचे अद्ययावतीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रकरणांमधील तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण कराव्यात, तसेच खत वितरणातील पारदर्शकतेसाठी गोदामातील प्रत्यक्ष साठा व ई-पॉसमधील डिजिटल साठा नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले.
केंद्र शासनाचे रसायन व खत मंत्रालय आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या नवीन Framework for Fertilizer Sale (FFS) डिजिटल प्रणालीच्या प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची विशेष आढावा बैठक झाली.
या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, कृषी विकास अधिकारी सुधीर शिंदे व विविध रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, तसेच जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संघटनेचे प्रतिनिधी छबूराव हराळ यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी बैठकीमध्ये एफएफएस ॲप कार्यपद्धती व खत नियोजन, शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक, सुलभ व तंत्रज्ञानाधारित खत वितरण व्यवस्थेवर भर देण्याबाबत चर्चा झाली.
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शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- सातबारा व पीक नोंदीनुसार जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार अचूक खतांचे प्रमाण ॲपद्वारे सुचविले जाते. ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी बचत होईल.
- शेतकऱ्यांना वाजवी व शासकीय दरात खते उपलब्ध होणार. कोणत्याही सक्तीशिवाय केवळ आवश्यक खतांचीच खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
- शेतकरी दुकानात जाण्यापूर्वीच तालुक्यातील अधिकृत कृषी सेवा केंद्रांमधील उपलब्ध प्रत्यक्ष साठा तपासून स्वतःच्या पसंतीचे केंद्र निवडू शकतात.
- डिजिटल QR पास व प्रतिनिधी सुविधा ॲपवर बुकिंगनंतर मिळणारा QR कोड e-PoS वर स्कॅन करून खत मिळेल. शेतकरी स्वतः अथवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे ३ दिवसांच्या आत खत खरेदी करू शकतात.
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जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी आधुनिक व पारदर्शक खत वितरणासाठी एफएफएस ॲपचा जास्तीत जास्त वापर करावा. आवश्यक असणाऱ्या खतांचे आरक्षण करून ऐन हंगामात होणारी गैरसोय टाळावी.
- सुधाकर बोराळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर
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