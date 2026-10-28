MLA Harshada Deshmukh : एमपीएससीतील पारदर्शकतेसाठी प्रयत्न करणार; रोजगार, शिक्षणाच्या प्रश्नांवरही देणार भर

पुणे - 'एमपीएससीच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये पारदर्शकता आणण्याबरोबरच पदवीधरांच्या रोजगार आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांवर काम करणार आहे. युवकांना उद्योजकता आणि स्टार्टअपसाठी मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी पाच जिल्ह्यांत ‘स्मार्ट ग्रॅज्युएट’ कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे," अशी माहिती पुणे पदवीधर मतदारसंघातील नवनिर्वाचित आमदार हर्षदा देशमुख यांनी बुधवारी दिली..मतमोजणी केंद्रावर विजय निश्चित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. देशमुख म्हणाल्या, 'बेरोजगारी, शिक्षणातील समस्या आणि वाढती महागाई हे पदवीधरांसमोरील प्रमुख प्रश्न आहेत. युवकांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी जिल्हास्तरावर मार्गदर्शन केंद्रे उपलब्ध नाहीत. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. एमपीएससीच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये पारदर्शकता आणण्यावरही भर देणार आहोत.'.मतमोजणीला विलंब झाल्याबाबत देशमुख म्हणाल्या, "प्राधान्यक्रमाच्या मतमोजणीमध्ये निर्धारित कोटा पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागते. आवश्यक कोटा मोठ्या मताधिक्याने पूर्ण केला. बूथ एजंट, कार्यकर्ते आणि जनतेच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे विजय मिळाला. जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी नव्या चेहऱ्यावर विश्वास दाखवून उमेदवारी दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा आणि महाविकास आघाडीतील सहकाऱ्यांच्या नियोजनाचा विजयात मोठा वाटा आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.